Як можна і категорично не можна чинити при попаданні води в USB роз’єм смартфону

Якщо на екран крапнуло трохи води, навряд чи працездатність телефону зміниться. Якщо вода потрапила в зарядний порт, теж панікувати не варто. Дотримуйтесь цих порад, щоб швидше його просушити.





На телефонах USB-порт не закривається заглушками, тому в нього може потрапити все, що завгодно – дрібне сміття, ворсинки з одягу і, звичайно ж, вода. Готування на кухні, пробіжка під дощем і ванні процедури несуть для вашого телефону потенційний ризик промокнути.

Отже, що робити, якщо ви помітили в роз’ємі USB воду?

Способи висушити USB роз’єм в телефоні

Видалити вологу з порту і в повній мірі зберегти його функціональність допоможуть наступні дії.

Покладіть телефон перед вентилятором / дайте йому висохнути природним шляхом

Рано чи пізно вода випарується сама, така вже у неї властивість. Прискорити процес можна, поклавши смартфон в місці, де є циркуляція повітря: біля вентилятора / кондиціонера, включеного на холод, або біля відчиненого вікна (але тільки при сухій погоді).

Всупереч розхожій думці, нагрівальних ламп і теплого обдування слід уникати, так як ступінь нагріву навряд чи вийде проконтролювати: температура смартфона підвищиться до небезпечного рівня, а там недалеко до серйозних внутрішніх ушкоджень.

Якщо вентилятора немає, а залишати девайс на підвіконні ризиковано, влаштуйте йому пару годин просушування в теплому сухому приміщенні, наприклад, в сушильній шафі з регульованим підігрівом.

Слідкуйте за попереджувальними сигналами

Телефон швидше за все сам попередить про наявність вологи в USB-роз’ємі, для цього у нього є спеціальні датчики. Не ігноруйте його повідомлення!

Повідомлення про несправності USB виглядають по-різному. Зазвичай користувачі стикаються з повідомленнями типу «Вимкніть зарядний пристрій» або «Перевірка порту, виявлена волога». Такі повідомлення з’являються непросто, і як ми вже сказали, ігнорувати їх не можна.

Поки в панелі повідомлень висить повідомлення про несправність USB, користуватися роз’ємом не можна.

Залиште телефон на ніч в рисі

Порада сушити телефон в рисовій крупі зовсім не міф. Правда, результат буде нешвидким, тому найкраще залишити цей захід на ніч.

Вода в USB-роз’ємі рідко призводить до серйозних наслідків. Але навіть після повного випаровування повідомлення може відображатися ще деякий час.

Що не можна робити з телефоном, поки в USB-роз’ємі вода?

Як тільки ви помітили ознаки вологи або отримали відповідне повідомлення, смартфон вимагає особливого поводження.

Не ставте телефон на зарядку

Підключення мокрого смартфона до джерела живлення надзвичайно небезпечно. Якщо ви знаєте, що в сполучному порті волога, негайно приступайте до просушування. Лише після того, як ви будете впевнені, що порт повністю висох, а повідомлення про його несправність зникло, можна ставити девайс на зарядку.

Не намагайтеся видути воду

Бажання подути в роз’єм, щоб видалити звідти воду, виникає само собою. І це буде дуже невдалим рішенням: вода проникне ще глибше. Після цього просушування займе більше часу, і є ймовірність, що в телефоні виникнуть неполадки.

Не трусіть телефон

Струшування не допоможе його висушити, а ось загнати воду глибше швидше за все вийде. Не стомлюйте себе зайвими рухами тіла. Ефективніше буде постійний потік холодного повітря.

Висновок

Наскільки легко вода може потрапити у відкритий роз’єм, настільки ж легко її звідти видалити. Тому вода в зарядному порту не повинна викликати страх втрати телефону. Цього не станеться, адже тепер ви знаєте, як потрібно діяти.