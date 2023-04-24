Від банку до “Дії” та Viber: головні схеми телефонних шахраїв у 2023 році в Україні

Телефонне шахрайство продовжує залишатися одним із найпоширеніших способів обману громадян. Розкажемо про три головні схеми, які залишаються популярними у 2023 році.

Дзвінки від імені працівників банків

Незважаючи на широкий розголос цієї далеко не нової схеми , шахраї продовжують успішно її застосовувати. Навіть абоненти, які знають про подібний обман, часто не справляються з емоціями та страхом втратити гроші, через що йдуть на повідку у зловмисників.

Ускладнюють проблему і різні варіації цієї схеми, які шахраї встигли вигадати. Якщо найчастіше аферисти лякають «підозрілою активністю» на карті, до чого багато абонентів вже звикли, інші варіанти можуть поставити жертву в глухий кут. Так, шахраї можуть повідомити про спробу злому онлайн-банку клієнта або його блокування. У цьому випадку просять повідомляти не дані карти, на що всі очікують, а, наприклад, код із SMS або пароль і логін від входу в акаунт банку.

Є й інші різновиди цієї схеми, на які можуть потрапити українці:

Шахраї повідомляють про спробу переказу великої суми грошей із рахунку жертви. Якщо та хоче відхилити переказ, то від неї вимагають повідомити дані картки або секретний код із SMS.

Аферисти можуть зателефонувати після доставки пластикової картки та нібито запропонувати її активувати — у процесі у жертви виманюють дані банківської картки.

Жертві від імені банку пропонують кредит на підозріло вигідних умовах, а потім просять сплатити комісію або внести гроші за оформлення страховки для кредиту.

Важливо! На цьому варіації шахрайської схеми від імені співробітників банку не закінчуються, але будь-яку з них можна вирахувати одразу – справжній банк не вимагає від клієнта називати свої конфіденційні дані, а також переказувати гроші. Будь-які питання вирішуються лише у відділенні банку, а за підозрілої активності на карті її відразу блокують.

Дзвінки від імені співробітників поліції та інших органів

Великою популярністю користується і схема, в якій шахраї представляються співробітниками державних структур : поліції, СБУ, прокуратури, слідчого комітету та інших. Незалежно від названої посади та підрозділу, схема виглядає так: невідомі повідомляють жертві, що гроші на її банківських картах під загрозою крадіжки, а потім пропонують зняти їх та перевести на безпечний рахунок. Нерідко абонента змушують взяти ще й кредит, щоби це не змогли зробити «злодії», тобто перевищити так званий “ліміт за кредитами”.

Шахраї часто працюють у команді: дзвонять спочатку від імені правоохоронних органів, потім банку чи навіть НБУ. У процесі розмови аферисти тиснуть авторитетом названої посади, поспішають та залякують серйозними наслідками через відмову від співпраці. Як показує статистика, цього виявляється достатньо, щоб навіть розсудливий абонент піддався паніці та переказав гроші зловмисникам.

Важливо! Як і у випадку з минулою схемою, питання крадіжки грошей з карток не обговорюються телефоном — справжні співробітники поліції (або будь-якого іншого органу) мають запросити абонента до відділення, де й будуть продовжуватись подальші дії. Тому будь-яку розмову з подібним змістом потрібно одразу закінчувати та самостійно передзвонювати до свого банку чи відділення поліції.

Дзвінки від імені співробітників “Дії”

Підвищену довіру багато абонентів відчувають не лише до співробітників поліції, а й до сервісу “Дії”. Тому і від його імені шахраї почали дзвонити частіше . Головне завдання аферистів зазвичай полягає в тому, щоб отримати доступ до облікового запису жертви. Щоб це зробити, шахраї повідомляють про нібито злам облікового запису абонента і вимагають передати їм файловий ключ.

Зловмисники виманюють файл також іншими способами, наприклад, повідомляють про отримання електронного листа на ім’я жертви, який можна перенаправити в особистий кабінет на “Дії” за допомогою цього ключа.

Окремо варто згадати новий тренд шахраїв – дзвінки через месенджери. Зловмисники все частіше дзвонять через WhatsApp та Viber, представляючись співробітниками банків, поліції та інших державних структур. Нерідко свою «посаду» аферисти підкріплюють візуально: як фотографія профілю невідомі можуть ставити логотип банків та символіку правоохоронних органів.

Важливо пам’ятати, що справжні співробітники поліції чи банків не дзвонять через месенджери. Тому будь-який дзвінок від їхнього імені по WhatsApp необхідно відразу закінчувати – на тому кінці дроту гарантовано знаходяться шахраї.