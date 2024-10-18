Українцям розповіли про неочевидну небезпеку Wi-Fi роутера в домі

Wi-Fi роутер присутній практично в кожному будинку. Але мало хто замислюється про те, що цей гаджет може становити небезпеку. Давайте поговоримо про це детальніше.

Фізична небезпека

Будь-який роутер у процесі своєї роботи схильний до нагрівання, і це нормально. Але ненормально те, що у багатьох гаджет захований там, де відсутні потоки повітря, а деякі користувачі і зовсім можуть помістити роутер у таке місце, де він буде «завалений» якимось скарбом. Якщо роутер сильно гріється, то він може працювати повільно, що позначиться на роботі всіх підключених до нього пристроїв.

А в разі, якщо він перебуває під будь-якими речами або предметами, то перегрів може призвести до пожежі. Wi-Fi роутер має бути встановлений на відкритому місці! Також рекомендується періодично оглядати корпус пристрою на предмет порушення геометрії і слідів впливу високої температури.

Віруси

Будь-який комп’ютерний пристрій може бути схильний до зараження вірусами – Wi-Fi роутер тут не виняток. Якщо вірус присутній у Wi-Fi роутері, то він може поширитися на всі гаджети через мережеве з’єднання – далі вже все залежить від системи безпеки підключених девайсів.

Але визначити, чи є вірус у роутері, досить складно, а іноді й зовсім неможливо. Вихід тут один – періодично скидати маршрутизатор до заводських налаштувань і постійно оновлювати прошивку. Робиться це в розділі адміністрування роутера, а доступи вказані на наклейці.

Наприклад, кілька років тому вірус VPNFilter заразив півмільйона маршрутизаторів – він використовував Wi-Fi роутер як проксі-шлюз для протизаконних справ.Також досі актуальний вірус NoaBot, який «любить» різні гаджети, що працюють на основі ОС Linux (більшість роутерів).

Несанкціонований доступ третіх осіб

Уявіть собі, що зловмисник скористається вашим роутером і отримає доступ в інтернет. Далі – він може скористатися доступом для протиправних дій. А тепер вгадайте, до кого можуть прийти правоохоронні органи? До вас, як до власника договору. Тут поради прості:

Періодично змінюйте пароль на Wi-Fi;

Не давайте пароль незнайомим людям, а для гостей використовуйте гостьову мережу;

Використовуйте роутер тільки із сучасним захистом WPA3: зламати такий стандарт і отримати доступ в інтернет буде проблемно.

Також не забуваємо про те, що в 90% випадків той, хто отримав бездротовий доступ до вашого маршрутизатора, може також отримати доступ до локальної мережі. З моїм приятелем був випадок – я прийшов до нього додому, він мені дав пароль до Wi-Fi, і мені не становило труднощів під’єднатися до його камер відеоспостереження, а заодно розповів йому ази безпеки.

Пам’ятайте: в адміністраторському розділі роутера ви завжди можете подивитися список клієнтів, які підключені до пристрою просто зараз.А також блокувати зайві девайси.

А що з радіочастотним випромінюванням?

Ми живемо в епоху бездротових технологій. Високочастотні сигнали вже є скрізь – навіть у побутовій техніці, і від них нікуди не дітися. Однак не варто розміщувати Wi-Fi роутер поруч із місцем постійного перебування людини, хоча наукові дослідження досі не довели значного негативного впливу на здоров’я, краще перестрахуватися. Що далі буде пристрій, то сигнал буде слабшим.