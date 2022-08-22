Що робити, якщо ви забули пароль від iPhone і він заблокувався

Чимало користувачів стикаються з проблемою, коли вони неправильно вводять пароль iPhone і як результат гаджет блокується. Що робити в такій ситуації не надто очевидно. Перше – не панікувати. Друге — прочитати статтю, оскільки тут ви знайдете вичерпне керівництво щодо того, як вирішити проблему.





Забули пароль від iPhone Що робити?

Якщо згадати пароль ніяк не вдається, то, на жаль, залишається лише одне – переводити iPhone у режим відновлення. Так ви видалите зі смартфона всі дані і заразом скинете пароль, який потім можна буде заново задати. Що стосується даних, їх можна буде відновити з резервної копії або завантажити через iCloud.

Встановлюємо на комп’ютер під керуванням Windows або Mac iTunes. На вимкненому iPhone затискаємо певне поєднання клавіш, яке переведе девайс у режим відновлення. На iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X і пізніших моделях, включаючи iPhone SE (2-го та 3-го покоління), потрібно натиснути та утримати бічну кнопку. На iPhone 7 та 7 Plus використовується кнопка зменшення гучності. На iPhone SE (1-го покоління), iPhone 6s і раніше моделей використовується кнопка «Додому».

Утримуючи кнопку, підключіть iPhone до комп’ютера. Відпустити її можна лише тоді, коли на екрані з’явиться екран відновлення. Шукаємо телефон в iTunes, чекаємо на пропозиції виконати відновлення або оновлення. Вибираємо “Відновити”. Чекаємо поки на телефон скачається потрібне ПЗ і запуститься процес установки. Очікуємо його закінчення, включаємо iPhone і виконуємо первинне налаштування, вказуючи новий пароль.

Щоб знову не потрапити в таку ситуацію повторно, рекомендуємо кудись записати пароль.