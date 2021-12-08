Як уберегти ноутбук від перегріву – 5 лайфхаків

Власники ноутбуків часто стикаються з тим, що пристрій дуже гріється. Розбираємось, як урятувати ноутбук від перегріву та зберегти його працездатність.





Останнім часом ноутбуки стали компактнішими, а їх ключові деталі на зразок процесора , материнської плати або жорсткого диска не тільки зменшилися в розмірах, але і розташовуються ближче один до одного. Всі вони виділяють тепло, і близьке розташування змушує пристрій сильніше нагріватися. Звичайно, в ноутбуці є вентилятори, але вони не завжди впораються з охолодженням пристрою. Нижче кілька способів попередити перегрів лептопа.

Не ставте гаджет на м’яку поверхню диван, подушку, плед. М’який матеріал може перекривати вентиляційні отвори та заважати охолодженню пристрою. Натомість використовуйте столик або підставку, до речі, в останні часто вбудовують вентилятори для додаткового охолодження. З цієї причини постарайтеся трохи піднімати ноутбук під час роботи: достатньо поставити під нього якийсь невеликий предмет або навіть олівець. Це дозволить проходити під ним повітрю та мінімізувати перегрів. Якщо використовуєте ноутбук для ресурсомістких завдань, то робіть перерви. Якщо протягом дня ви користуєтесь ноутбуком не завжди, а іноді, то переводіть його в сплячий режим. Так ви заощадите енергію та зменшите виділення тепла пристроєм. Почистіть вентилятор від пилу за допомогою маленького електричного пилососа для чищення гаджетів або продуйте за допомогою стисненого повітря. Можуть допомогти спеціальні підставки та охолодні килимки. А якщо корпус ноутбука металевий, то для швидкого охолодження можна відвести тепло, підклавши під нього металевий предмет.

Якщо самостійне охолодження не допомогло і лептоп, як і раніше, сильно гріється, можна звернутися в сервіс для професійного чищення ноутбука та заміни термопасти.