Як уберегти ноутбук від перегріву – 5 лайфхаків
Власники ноутбуків часто стикаються з тим, що пристрій дуже гріється. Розбираємось, як урятувати ноутбук від перегріву та зберегти його працездатність.
Останнім часом ноутбуки стали компактнішими, а їх ключові деталі на зразок процесора , материнської плати або жорсткого диска не тільки зменшилися в розмірах, але і розташовуються ближче один до одного. Всі вони виділяють тепло, і близьке розташування змушує пристрій сильніше нагріватися. Звичайно, в ноутбуці є вентилятори, але вони не завжди впораються з охолодженням пристрою. Нижче кілька способів попередити перегрів лептопа.
- Не ставте гаджет на м’яку поверхню диван, подушку, плед. М’який матеріал може перекривати вентиляційні отвори та заважати охолодженню пристрою. Натомість використовуйте столик або підставку, до речі, в останні часто вбудовують вентилятори для додаткового охолодження.
- З цієї причини постарайтеся трохи піднімати ноутбук під час роботи: достатньо поставити під нього якийсь невеликий предмет або навіть олівець. Це дозволить проходити під ним повітрю та мінімізувати перегрів.
- Якщо використовуєте ноутбук для ресурсомістких завдань, то робіть перерви. Якщо протягом дня ви користуєтесь ноутбуком не завжди, а іноді, то переводіть його в сплячий режим. Так ви заощадите енергію та зменшите виділення тепла пристроєм.
- Почистіть вентилятор від пилу за допомогою маленького електричного пилососа для чищення гаджетів або продуйте за допомогою стисненого повітря.
- Можуть допомогти спеціальні підставки та охолодні килимки. А якщо корпус ноутбука металевий, то для швидкого охолодження можна відвести тепло, підклавши під нього металевий предмет.
Якщо самостійне охолодження не допомогло і лептоп, як і раніше, сильно гріється, можна звернутися в сервіс для професійного чищення ноутбука та заміни термопасти.
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