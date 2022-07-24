25 років Wi-Fi – як розвивався бездротовий інтернет

Минуло вже 25 років з того часу, як Інститут інженерів електротехніки та електроніки (IEEE) представив світу стандарт Wi-Fi 802.11. І тепер справді можна сказати, що бездротовий інтернет зміг змінити світ. Трохи повернемося назад і заглянемо у минуле.





Як багато хто з нас пам’ятають, доступ в Інтернет був обмежений дротовим з’єднанням: вам потрібен телефонний або Ethernet-кабель. Тому і про справжню мобільність пристроїв для виходу в мережу можна було лише мріяти.

Сама ідея бездротових мереж з’явилася наприкінці 1960-х років, але лише у 1990 році почалася розробка WaveLAN — комерційної бездротової локальної мережі, яка, по суті, і стала попередницею стандарту 802.11.

Нарешті, 1997 року IEEE представив перший стандарт Wi-Fi 802.11, який пропонує швидкість передачі до 2 Мбіт/с у діапазоні 2,4 ГГц. А торгова марка Wi-Fi – це скорочене від Wireless Fidelity, свого роду гра слів з поняттями Hi-Fi і High Fidelity, що стосуються домашніх стереосистем. Трохи згодом, у 1999 році, було створено Wi-Fi Alliance — корпорацію, яка керує стандартом і торговою маркою Wi-Fi.

Поступово з’являлися нові стандарти Wi-Fi. Базова система їх найменування “802.11” залишається і зараз, але Wi-Fi Alliance почав спрощувати їх назви, щоб користувачі не плуталися.

802.11 (1997) – стандарт пропонував швидкість до 2 Мбіт/с і задіяв діапазон 2,4 ГГц.

802.11b (1999 р.) широко використовувався домашніми користувачами, а швидкість зросла до 11 Мбіт/с.

802.11a (1999 р.) передавав дані зі швидкістю до 54 Мбіт/с 5 ГГц, але став широко поширеним.

802.11g (2003 р.) – швидкість знаменитого оновлення склала 54 Мбіт/с вже в діапазоні 2,4 ГГц, і стандарт почали активно застосовувати у побуті.

802.11n (2008 р.) – Wi-Fi 4 з теоретичною швидкістю до 600 Мбіт/с в 2,4/5 ГГц.

802.11ac (2014) – Wi-Fi 5 – від 433 до 1100 Мбіт/с в діапазоні 5 ГГц.

802.11ax (2019, 2020) – це Wi-Fi 6 і Wi-Fi 6E , які підняли планку швидкості від 600 до 9608 Мбіт/с в діапазонах 2,4, 5 і навіть в окремих випадках 6 ГГц.

802.11be (імовірно) – майбутній Wi-Fi 7 обіцяє швидкість вже 40 Гбіт/с, хоч і в ідеальних умовах.

Сьогодні Wi-Fi є практично в кожному гаджеті, який має доступ в Інтернет, і завдяки бездротовій мережі техніка стала практичнішою. Бездротовий інтернет доступний всюди, навіть у готелях, кафе і просто на вулиці, активно розвивається потокове аудіо та відео, а також розраховані на багато користувачів онлайн-ігри. Що далі?