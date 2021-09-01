Названо найбільш безглузді міфи про сучасні смартфони

До цих пір розряджаєте телефон до нуля і боїтеся сильних випромінювань? Пора розвінчати міфи і почати користуватися смартфонами без жодних забобонів.





Міф 5. Небажано залишати телефон на зарядці на всю ніч

Існує думка, що ні за яких обставин не можна залишати мобільний телефон на зарядці на ніч, інакше станеться щось страшне. Але це не правда.

Сучасній батареї нічна зарядка нічим не загрожує. Як тільки телефон набере 100%, процес автоматично зупиниться. Найгірше в нічний зарядці – продовження часу, при якому акумулятор заряджений повністю, а це приблизно прискорює його деградацію.

Варто відзначити, що стан акумулятора значно знижується ще й з інших причин: використання неякісного нерідного зарядного пристрою, постійна максимальна яскравість смартфона, робота телефону в умовах поганого зв’язку і багато іншого.

Міф 4. Вплив смартфона на зір

Сам екран телефону ніяк не впливає на зір, а ось яскраве джерело синього світіння, мерехтіння і довге фокусування погляду на близькому предметі надає досить сильний вплив.

Фахівці рекомендують не підносити смартфон близько до очей і тримати його на відстані не менше 20 сантиметрів.

Сучасні моделі володіють вбудованим датчиком освітленості, який допомагає автоматично регулювати яскравість екрану залежно від умов освітлення.

Також, щоб захистити зір користувачів смартфонів, виробники додали функцію нічного режиму, який не тільки знижує яскравість екрану, але і мінімізує мерехтіння.

Міф 3. Смартфон розмагнітив банківську карту

Карти оснащені спеціальною магнітною смужкою, через яку відбувається оплата. Карту дійсно не можна розміщувати поруч з предметами, які мають сильне електромагнітне випромінювання.

В сучасних смартфонах магнітне поле занадто слабке, щоб пошкодити карту. Звичайний магніт на холодильнику може завдати більшої шкоди, ніж мобільний телефон.

Міф 2. Три рази повністю розрядити, а потім зарядити батарею

Акумулятори старого покоління володіли «ефектом пам’яті»: при неправильній зарядці в них відбувалися хімічні зміни, які зменшують їх ємність.

До сучасних батарей це не відноситься. Більш того – цей міф по-справжньому шкідливий. Термін служби сучасних батарей обмежений кількістю циклів зарядки, тому багато разів розряджати і заряджати їх не рекомендується.

Міф 1. Часте використання смартфона може викликати рак

Існує думка, що люди, котрі залишають під подушкою смартфони на всю ніч, ризикують захворіти на онкологію.

Вчені з данського інституту ракової епідеміології провели дослідження, в якому взяли участь понад 400 тисяч осіб. В результаті ніякого зв’язку між телефоном і захворюванням не було виявлено. Можна без побоювань носити смартфон в кишенях і довго розмовляти по мобільному зв’язку.

Однак, виробники гаджетів продовжують вказувати рівень поглинання електромагнітної енергії людським тілом за одну секунду для кожної моделі смартфона, щоб заспокоїти тривожних покупців. Також вони роблять це, щоб отримати маркетингову перевагу перед конкурентами, продаючи безпечні пристрої.