Чистка ноутбука: позбавляємось пилу

Ноутбук – надзвичайно практичний компаньйон для роботи, перегляду фільмів у дорозі чи серфінгу в Інтернеті. На жаль він має властивість притягувати пил, тому той безперешкодно осідає на вентиляторах і ребрах охолодження. Це призводить до того, що ноутбук занадто нагрівається, втрачає продуктивність і з часом може вийти з ладу. І хоча ціни на ноутбуки у Львові не захмарні, зайві витрати нікого не порадують. То що ж робити? Звісно, якщо ноутбук на гарантії, то його слід віднести у сервісний центр. В іншому випадку можна впоратися самому.





Що потрібно для чистки

Є два види пилу: великі пластівці і дрібнозернистий пил. Їх можна видалити за допомогою балончика зі стиснутим повітрям або звичайного пилососа. Також вам знадобиться:

кілька викруток різного розміру,

м’яка щіточка,

паперові серветки

та тюбик термопасти.

Пам’ятайте, що ваші рухи повинні бути виваженні, щоб не пошкодити начинку ноутбука.

Видалення великих частинок пилу

Перш ніж відкрити корпус, вимкніть лептоп. Це убезпечить вас від випадкового короткого замикання, яке може швидко статися з пилососом або спітнілими руками. Обов’язково тримайте всі гвинти подалі, щоб випадково їх не загубити. Обов’язково використовуйте насадку для пилососа. Це спрощує видалення пилу та зводить ризик пошкодити чутливі деталі до нуля. Увімкніть пилосос на низький рівень. Переконайтеся, що вентилятор не крутиться. Просто тримайте його на місці дротом, щоб він не почав обертатися. Видаліть пил з кутів нижньої частини корпусу.

Боротьба з дрібнозернистим пилом

Коли ви видалили грубий пил за допомогою пилососа, можна братися за тонку роботу. Найефективніший спосіб – видалити пил з друкованих плат за допомогою щітки. В ідеалі ви повинні придбати собі нові щітки з м’якою щетиною. Під час роботи з цим інструментом потрібні терпіння і чуйність. Будьте обережні, щоб випадково не пошкодити дрібні компоненти.

Очищення кулера процесора

Щоб отримати доступ до кулера процесора, найкраще зняти блок охолодження. Іноді вам нічого не залишається, як витягнути материнську плату. В результаті прибирання займає трохи більше часу (і нервів), але ви навіть зможете дістатися до прихованого пилу за материнською платою. Головне, запам’ятовуйте, що і в якому порядку від’єднали, щоби потім правильно все зібрати.

Заміна термопасти

Після того, як ви почистили кулер, слід замінити термопасту. Для цього за допомогою паперової серветки видаліть залишки старої пасти. Тільки після цього можна застосовувати новий теплоносій. Не наносьте його занадто багато. Інакше він може витекти через зазори від контактного тиску кулера. Після цього потрібно ретельно встановити все на місце, закрити кришку і можна вмикати ноутбук.

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Залежно від кількості пилу, має сенс очищати комп’ютер кожні півроку-рік. Це усуне проблеми з перегрівом комп’ютера та забезпечить його ефективну роботу. Очищення ноутбука від пилу само по собі є нескладним навіть для початківців, просто треба робити це уважно та обережно.