Живут более 90 лет: рейтинг долгожителей по знаку зодиака
Астрологи рассказали, как дата рождения влияет на дальнейшую судьбу. По мнению специалистов, изучающих влияние звезд на людей, по знаку зодиака можно определить, как сложится жизнь человека. В частности, можно предугадать, станет ли он долгожителем или уже в молодом возрасте будет страдать от многих недугов.
Учитывая возможность представителей разных знаков дожить до старости, астрологи составили ТОП-5 знаков зодиака, которые, скорее всего, проживут дольше всех.
Телец
Представителям этого знака зодиака суждено прожить спокойную счастливую жизнь и встретить старость на берегу моря. Как правило, Тельцы редко болеют и в отличие от своих сверстников редко обращаются за медицинской помощью. Их день начинается с зарядки, а продолжается активной деятельностью и занятиями спортом. Им некогда валяться на кровати и принимать лекарства — распорядок дня просчитан до мелочей. Поэтому представители этого знака берегут свое здоровье и делают все, чтобы с годами не потерять форму.
Рак
Представители этого знака всю жизнь следуют девизу: «Здоровая пища, спорт и хороший секс» — поэтому их жизнь складывается очень благополучно. Как правило, Раки доживают до глубокой старости, однако есть исключения. Те, кто в течение жизни не научился контролировать свои эмоции, могут серьезно навредить здоровью и спровоцировать постоянный стресс, который негативно сказывается на общем состоянии организма и нередко приводит к развитию заболеваний.
Водолеи
Представители этого знака зодиака — ярые противники медицины и всяких лекарств. Они предпочитают лечиться самостоятельно, приводя в порядок свои мысли и освобождаюсь от ненужных проблем. Поскольку у Водолеев имеется колоссальный запас энергии, они с легкостью освобождаются от любых недугов и сохраняют позитивный настрой. Именно он им и поможет дожить до глубокой старости и с той же бодростью воспитывать своих внуков.
Львы
Представители этого знака зодиака считаются самыми сильными. Зачастую они сталкиваются с большим количеством трудностей и преград, однако с легкостью справляются с ними и идут дальше. Львы не любят долго находиться в депрессии и жаловаться на свои проблемы. Они умеют здраво посмотреть на ситуацию и взвесить все «за» и «против». Умение взять себя в руки поможет им преодолеть все недуги и пополнить число долгожителей. Однако о безопасности забывать не стоит. Иногда лучше поберечь себя и не рисковать без необходимости.
Рыбы
Представителям этого знака зодиака звезды сулят долгую и насыщенную жизнь. Несмотря на то, что они, как правило, далеки от спорта, Рыбы обладают колоссальным запасом энергии, который помогает им не опускать руки в трудные моменты. Они черпают силы из общения с окружающими и буквально гибнут в одиночестве. Поэтому, чтобы обеспечить себе достойную старость, представители этого знака должны найти вторую половинку.