Готуйтеся мерзнути – газ для українців взимку сильно подорожчає

Відповідно до заяв аналітиків, українцям варто готуватися до подорожчання природного газу вже з осені 2021 року. Причинами сплеску цін стали рішення «Газпрому» не поставляти більше «блакитного палива» транзитом через Україну, а також будівництво «Північного потоку-2».





Чого чекати українцям

Варто зауважити, що подорожчання позначиться не на всіх українцях, а тільки тих, хто прийняв рішення оплачувати постачання газу щомісячно. Ті жителі країни, які уклали з постачальниками річний контракт, в 2021 році змін не відчують. Що стосується «місячників», то їм доведеться переплачувати взимку як мінімум удвічі.

Подорожчання варто чекати з вересня, більшість постачальників уже повідомили про нові ціни. Для прикладу:

«Черкасигаз збут» підвищив ціни до 16,76 грн за кубометр з 15,6;

«Кіевгазенерджі» збільшив оплату до 19,8 грн за куб з 15,76.

Приблизно такі ж тарифи можна бачити і у інших компаній. Ті українці, які не змінювали тариф з річного (на цю форму оплати перевели всіх жителів країни за замовчуванням), залишаться на колишній ціні, а от охочим заощадити на літніх сезонах і перейти на помісячний розрахунок чекає неприємний сюрприз.

Ціна на «блакитне паливо» зростає з кожним роком. У жовтні 2020 року середньостатистичний українець платив за газ 1 410 грн з урахуванням споживання в середньому по 300 кубів газу на місяць. У вересні 2021 при тих же вступних доведеться розщедритися на 2388 грн, так як ціна за куб складе приблизно 7,96 грн.