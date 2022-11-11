«Пекельна дата»: які знаки зодіаку проведуть 11.11.2022 у сльозах

Дата 11.11.2022, що вирізняється рідкісним повторенням цифр, для трьох знаків зодіаку стане фатальною. Цього дня їм катастрофічно не щаститиме. Мова йде про Тільців, Левів та Водоліїв. Уродженці цих знаків можуть отримати новину, яка зробить їм дуже боляче, або ж самі втраплять у халепу.

Тілець

Народженим під сузір’ям Тільця 11 листопада принесе конфлікти з другою половинкою. Закохані посваряться не на жарт і можуть навіть розірвати стосунки. Всі плани на спільне життя будуть зруйновані. Для Тільців це стане тяжким ударом і призведе до депресії. Астрологи радять представникам знаку не винуватити себе в розриві та швидше відпустити цю ситуацію. Натомість сконцентруватися на власних бажаннях і сміливо поглянути в майбутнє.

Лев

У Левів в цей «магічний день» з’являться серйозні проблеми на роботі. Їх можуть підставити колеги і це неабияк позначиться на авторитеті представників знаку. Існує високий ризик зриву контракту, над яким Леви працювали не один місяць і від якого залежало їх підвищення. Також уродженців знаку попереджають про небезпеку на дорозі. 11 листопада їм не варто їздити на високій швидкості, інакше можна потрапити в ДТП.

Водолій

Водоліїв у п’ятницю 11 листопада жорстко розкритикують колеги. Плітки, які про них почнуть розпускати, дійдуть до керівництва і можуть зламати представникам знаку кар’єру. Та астрологи радять Водоліям не засмучуватися і пам’ятати просту істину: те, що про нас кажуть люди, це лише їх власне сприйняття світу. В цей «чорний день календаря» Водоліям також варто бути обережними з грішми. Вони можуть потрапити в тенета шахраїв і втратити ледь не всі свої заощадження. Для уродженців знаку це стане сильним ударом і вони ще довго не зможуть довіряти людям.