Виробник шин Nokian вирішив профінансувати армію РФ

Відомий виробник шин Nokian Tyres продовжить працювати із росіянами. Фінська компанія не бачить жодних причин припиняти торгово-виробничі відносини з РФ, навіть не зважаючи на її агресію в Україні. Хоча раніше правління компанії висловило бажання розірвати всі відносини зі своїми російськими партнерами.





Згідно з останньою заявою керівництва Nokian Tyres, у компанії вирішили не нехтувати вигодою, яку може принести подальша торгівля в Росії. Адже ринок країни-окупанта вже покинули головні конкуренти фінського виробника, зокрема такі промислові гіганти, як Michelin, Continental та Bridgestone. Тож у Nokian зрозуміли, що попит на їх продукцію зросте в рази й піддалися спокусі.

Проаналізувавши інтерв’ю, яке дали нещодавно представники Nokian Tyres фінському виданню Helsingin Sanomat, фінансові аналітики погодилися, що відомий бренд просто «повівся» на нові вигідні умови співпраці. При цьому один з лідерів світового ринку шин цілком проігнорував моральну сторону роботи в Росії, геть забувши про значення слова «репутація».

«На мій погляд компанія мала низку дискусій з дистриб’юторами, у яких піднімалися питання іміджу компанії. Адже у Nokian є завод у Санкт-Петербургу, й у компанії здається хвилювалися за долю продукції, що там виготовляється. Та схоже результатом цих обговорень керівництво залишилося задоволеним. Вони прийшли до висновку, що проблем з іншими клієнтами у Nokian не виникне навіть якщо продовжити співпрацю з росіянами. З цього можна зробити лише один висновок: дистриб’юторів, які відмовилися від шин, вироблених у Росії, меншість», – зазначив один з аналітиків, що зголосився дати оцінку діям фінської компанії.

Отож компанія Nokian Tyres вочевидь таки продовжить продавати свою продукцію країні-агресору. Та найгірше те, що виробник не планує закривати свій завод у Пітері й регулярно платитиме податки у бюджет РФ, тим самим фінансуючи кровопролитну війну в Україні.

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