Всіх українців, які мають банківську картку, змусять прив’язати SIM-карту до паспорту

З 2022 року отримувати банківські послуги зможуть лише українці, які прив’яжуть свій мобільний номер до паспортних даних. Про це йдеться у новому законопроекті №6183, який зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Позатим в документі пропонують впровадити IMEI-базу телефонних ідентифікаторів, яка убезпечить громадян від крадіїв мобільних пристроїв.





Для чого реєструвати SIM-карту?

Українці, що користуються банківськими чи іншими цифровими фінансовими послугами, в обов’язковому порядку проходять ідентифікацію через номер мобільного. У зв’язку з цим номер телефону абонента стає чудовою зброєю в руках шахрая. З його допомогою він може отримати доступ до банківського рахунку й карток користувача, викрасти кошти та навіть набрати кредитів.

Щоб протидіяти викраденню мобільних номерів та їх використанню у злочинних цілях автори революційного законопроекту й вирішили зробити процедуру реєстрації номера обов’язковою.

У разі прийняття закону прив’язати свої паспортні дані та ІПН до номеру телефона доведеться усім, хто використовує свій мобільних для проведення фінансових операцій. Не торкнуться нововведення лише контрактних абонентів, адже вони надають свої дані оператору ще при оформленні договору.

Щоб зареєструвати свій номер та прив’язати його до особових даних, потрібно надати оператору: номер та серію паспорта, документ про присвоєння ІПН.

Яка користь від бази IMEI?

База IMEI – це міжнародна база серійних номерів мобільного обладнання. До неї входять коди усіх пристроїв, які працюють із використанням SIM-карти.

Метою впровадження бази IMEI в Україні парламентарі, що доклали руку до доленосного законопроекту, вважають насамперед боротьбу із контрабандою та викраденням мобільних телефонів.

За IMEI-кодом пристрої збираються розділити на три списки – «білий», «сірий» та «чорний»:

«білий» список – міститиме коди пристроїв, легально імпортованих з-за кордону та придбаних у офіційних ритейтелів, що працювали у мережах стільникового зв’язку України до 1 липня 2022-го;

«сірий» список – клоновані та підробні коди нелегально ввезених пристроїв, що працювали в українських мережах до 1 липня 2022 року (працюватимуть до кінця 2025 року), а також щойно ввезені з-за кордону смартфони, які треба зареєструвати протягом 4 місяців;

«чорний» список – IMEI-коди контрабандних та крадених телефонів.

Впровадження бази IMEI-ідентифікаторів, звісно, дещо ускладнить життя українцям. Та натомість суттєво знизиться кількість крадіжок смартфонів і планшетів. А також зменшаться обсяги контрабанди, через яку державний бюджет втрачає мільярди гривень надходжень щороку.