Українські пенсіонери та ВПО можуть не отримати виплати в січні 2024 року

На початку 2024 року Україна може зіткнутися з проблемами в управлінні соціальними виплатами, повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в коментарі для Forbes.

Суть питання полягає в тому, що американські конгресмени можуть не досягти згоди щодо надання фінансової допомоги Україні на наступний рік. Без цієї допомоги Україна може зіткнутися з труднощами у виконанні своїх соціальних та гуманітарних зобов’язань вже у січні, хоча точна сума дефіциту не була озвучена.

Український уряд може відчути дефіцит близько 20 мільярдів гривень на соціальні видатки лише у січні. За відсутності підтримки США уряд може бути змушений скоротити видатки та шукати додаткові кошти на внутрішніх боргових ринках.

Що передувало

Така ситуація склалася після нещодавніх подій, коли Сенат США заблокував прийняття важливого для України законопроекту. Доля законопроекту тепер залежить від двопартійної угоди щодо американо-мексиканського кордону. Він передбачає надання Україні прямої бюджетної підтримки у розмірі $11,8 млрд, з яких $3,3 млрд заплановано виділити у поточному році, а решту – у 2024 році. Законопроект охоплює як військову, так і фінансову допомогу, що підкреслює її важливість для поточних потреб України.

Нагадаємо, що український уряд ініціював програму фінансової допомоги, спрямовану на громадян, які прагнуть відкрити власний бізнес, з особливим акцентом на осіб з малозабезпечених сімей. За цією програмою кваліфіковані учасники можуть отримати фінансування до 100 500 гривень для підтримки розвитку своїх підприємницьких починань. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві соціальної політики України.