Українці можуть отримати солідну виплату від держави просто на карту: потрібно 3 документи

В Україні уряд пропонує фінансову підтримку громадянам, зацікавленим у започаткуванні власної справи, особливо членам малозабезпечених сімей. Ця ініціатива дозволяє особам, які мають на це право, отримати до 100,5 тис. грн. на розвиток свого бізнесу. Ця інформація надходить безпосередньо від Міністерства соціальної політики України.

Надана фінансова допомога є одноразовою пропозицією і структурована як позика, яку необхідно повернути. Фінансування спеціально призначене для придбання матеріалів та обладнання, необхідних для ведення бізнесу, а процес оплати здійснюється шляхом безготівкових розрахунків. Слід зазначити, що ця позика є безвідсотковою і має термін погашення три роки.

Після закінчення трирічного періоду з дати отримання коштів бенефіціари повинні повернути суму протягом 30 календарних днів. Процес погашення кредиту є гнучким і передбачає можливість дострокового або розстроченого погашення за графіком, погодженим з Центром зайнятості.

Сума повернення зменшується на суму податків, єдиного соціального внеску та зборів, які сплачує підприємець. У деяких випадках вимога про повернення коштів може бути скасована. Таке звільнення застосовується, якщо сплачені податки і збори перевищують суму наданої допомоги, або якщо підприємець працевлаштовує щонайменше двох осіб з малозабезпечених сімей протягом щонайменше двох років протягом першого року після отримання допомоги.

Щоб подати заяву на отримання цієї фінансової допомоги, необхідно подати кілька документів:

Заявка на отримання фінансової допомоги.

Детальний бізнес-план.

Довідка про відсутність судимості.

Додатково заявники мають надати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна для перевірки відсутності обтяжень майна.

Подані документи будуть розглянуті комісією при центрі зайнятості. Про рішення комісії заявники отримають письмове повідомлення. У разі позитивного рішення особа має 30 календарних днів для реєстрації як ФОП (фізична особа-підприємець) або юридична особа. Після цього між громадянином та Центральним центром зайнятості підписується договір про надання грошової допомоги.