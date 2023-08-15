7 секретів, які зроблять Windows швидше

Windows – одна з найпопулярніших операційних систем, яка використовується мільйонами користувачів по всьому світу. Але з часом Windows може працювати повільніше з різних причин.

У цій статті ми розглянемо сім секретів, які допоможуть вам поліпшити продуктивність Windows і повернути їй колишню швидкість. А ви не забудьте підписатись на нас в Telegram, щоб не пропустити наші корисні поради.

Очистка диска

Одним з найпростіших і найефективніших заходів для покращення продуктивності Windows є повне очищення диска. Скористайтеся вбудованими інструментами для видалення непотрібних тимчасових файлів, кешу та інших даних, які більше не потрібні системі.

Чим більше дрібних файлів на комп’ютері, особливо в системних папках, таких як кеш, робочий стіл, Завантаження, тим повільніше працює ПК. Не забувайте чистити регулярно кеш браузера – браузер працюватиме швидше. Також не забуваємо видаляти те, що вам не потрібно. Не збирайте сміття в системі!

Оновлення драйверів

Застарілі або неправильно встановлені драйвери можуть уповільнювати роботу комп’ютера. Регулярно перевіряйте наявність оновлень для драйверів у виробників обладнання та встановлюйте їх.

Не варто довіряти базі драйверів Windows, краще дивитися драйвера на сайтах виробників комплектуючих. На практиці були випадки, коли через «дефолтний» драйвер комп’ютер працював повільніше, ніж з тим, який завантажили з офіційного сайту.

Автозапуск

Багато програм запускаються автоматично при старті Windows, що уповільнює її завантаження. Оптимізуйте список програм автозапуску, залишивши тільки ті, які дійсно потрібні. Зробити це можна через «Диспетчер завдань», вибравши вкладку «Автозавантаження». Просто відключіть програми, автозапуск яких вам не потрібен.

Видаліть непотрібні програми

Іноді на комп’ютері накопичується безліч програм, які не використовуються. Видаліть непотрібні програми, щоб звільнити місце на диску та прискорити роботу системи. Деякі програми можуть створювати служби, які запускаються разом із операційною системою та споживають ресурси комп’ютера. Якщо ви користуєтеся якоюсь програмою раз на рік, то не варто її тримати, краще завантажити та встановити вже оновлену версію.

Віруси

Шкідливі програми можуть завдати серйозної шкоди продуктивності Windows. Встановіть надійне антивірусне програмне забезпечення та регулярно перевіряйте систему на наявність вірусів та шкідливих програм. Ця порада більше підходить для новачків або для тих, хто вимикає інструменти безпеки Windows.

Приділіть увагу жорсткому диску

У випадку, якщо у вас накопичувач HDD, то фрагментація жорсткого диска може уповільнювати роботу Windows. Регулярно використовувати вбудовані інструменти для дефрагментації диска або скористайтеся спеціальними програмами, щоб упорядкувати дані на диску. Дефрагментація для SSD не має ніякого сенсу, тому що в ньому відсутня головка, що зчитує.

Збільште оперативну пам’ять

Якщо ваш комп’ютер має недостатній обсяг оперативної пам’яті, це може спричинити уповільнення Windows. Розгляньте можливість додавання або оновлення оперативної пам’яті для покращення продуктивності системи.

Для Windows 10 потрібно не менше 8 гігабайт оперативної пам’яті, а для Windows 11 краще, щоб було 16. Пам’ятайте, що з кожним роком програми стають “важчими” і споживають більше ресурсів.