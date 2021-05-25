Як оновити операційну систему Android до останньої версії на смартфонах і планшетах

З кожним днем ​​на ринку з’являється все більше різних моделей смартфонів і планшетів, що працюють під управлінням операційної системи Android. Ця платформа ось уже як більш ніж 12 років розробляється компанією Google, яка постійно безперервно її покращує, тим самим покращуючи досвід використання різного роду мобільних пристроїв і планшетних комп’ютерів. Чи не абсолютно всі телефони різних бренди без винятку, крім хіба що тільки Apple, працюють на базі «зеленого робота», нехай виробники таких і можуть змінювати зовнішній вигляд чи функціональні можливості ОС за допомогою фірмових графічних оболонкою і прошивок, начебто MIUI і EMUI.





Так як Android – це саме відкрита операційна система, вкрай важливо завжди оновлювати її до самої останньої версії з усіх доступних, адже для цієї платформи в інтернеті зустрічаються сотні різних троянів і вірусів, здатних красти особисті дані користувачів і наносити іншу шкоду подібного роду. Саме тому важливо регулярно перевіряти доступність оновлень і здійснювати їх установку, якщо такі доступні. Однак для того, щоб все це робити, потрібно знати, як саме це робити. На щастя, процес щодо оновлення цієї операційної системи є максимально простим і легким, адже компанія Google перейнялася його спрощенням ще більш ніж десять років тому, запровадивши в платформу спеціальну функцію.

Існує кілька способів оновити ОС до нової актуальної версії, в тому числі з використанням комп’ютера на базі Windows, macOS або Linux, але в переважній більшості випадків досить знати лише про один, який є офіційним. Коли виробник якогось смартфона випускає нову операційну систему, дозволяючи всім бажаючим її встановити, для її інсталяції на мобільний пристрій слід запустити додаток «Налаштування», після чого в самому низу натиснути на кнопку «Система», а в меню відкрити підрозділ «Додатково »і вибрати варіант« Оновлення системи». В такому випадку на екрані, в залежності від виробника телефону, відобразиться інформація про доступність нової операційної системи.

Знову ж таки, в даному випадку все залежить від конкретного виробника смартфона і від конкретної моделі, але у випадку зі звичайними телефонами, які працюють на базі звичайної операційної системи Android, а не сильно модифікованої прошивки, досить натиснути на кнопку «Завантажити» і дочекатися спочатку завантаження апдейту, а потім і його установки. В процесі інсталяції оновлення мобільний пристрій буде перезавантажуватися кілька разів. Щоб в процесі оновлення гарантовано не виникло ніяких неполадок, слід попередньо зарядити батарею не менше ніж на 50% і підключитися до швидкісної мережі Wi-Fi, або, за відсутності такої, можна скористатися мобільним інтернетом.

Залежно від потужності конкретного телефону і від швидкості інтернет-з’єднання, процес оновлення операційної системи може зайняти від десяти хвилин до півтори години.