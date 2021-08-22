Чи може один смартфон порушити роботу всієї мережі?

Мобільні мережі створені для масового обслуговування, тобто одночасної роботи багатьох абонентських пристроїв. Тому навряд чи один смартфон, модем або телефон може порушити роботу відразу цілої мережі або станції. Проте, ми регулярно стикаємося з такими ситуаціями. Причому статися це може в мережах будь-якого стандарту, покоління і виробника.





Найпоширенішим прикладом коли один абонентський пристрій може створити проблему для всієї мережі – це часті запити на доступ в мережу або реєстрацію. Це може статися через те що SIM-карта вийшла з ладу, вона погано прилягає до контактів телефону, або дає збій сам пристрій. Тоді на якомусь етапі сигнального обміну зв’язок переривається і вся процедура поновлюється.

І таких циклів може бути по кілька кожну хвилину, що в сумі буде давати тисячі повідомлень за короткий проміжок часу. Стандартна сота не розрахована на таке навантаження, і вона може навіть стати заблокована для доступу інших пристроїв.

Вихід тут один – заміна SIM-карти, або перезавантаження / ремонт / заміна самого пристрою. І буде добре, якщо з власником пристрою зможуть швидко зв’язатися, інакше така ситуація може тривати по кілька тижнів або навіть місяців.

В такому випадку допоможе заміна SIMки або ремонт / заміна пристрою

Ще одна можлива проблема – це перевищення допустимої потужності випромінювання.

Від цього особливо страждають мережі 3G і 4G, в яких кожен абонентський термінал повинен передавати сигнал на мінімально можливій потужності. Інакше він може створити перешкоди в соті, що сильно погіршить роботу інших або навіть заблокує доступ в мережу оператора в будь-якому районі.

Такі ситуація відбуваються рідко, але також викликані збоєм в роботі пристрою, або несанкціонованим втручанням в його роботу. Таке теж буває, хоча і вкрай рідко.

Є ще одна ситуація, коли лише один абонент або пристрій може заблокувати роботу цілої мережі. Це, так звані, ферми – пристрої, з безліччю SIM-карт, які роблять “холодні” дзвінки за списком. Так, це ті самі дзвінки на 1-2 секунди або автоінформатори, які дістають добропорядних абонентів по кілька разів на день.

Холодні дзвінки заважають не тільки абонентам, але і мобільним операторам

Причому з такими фермами боротися найважче, тому що вони знаходяться в сірій зоні. Формально нічого не порушують, а довести незаконність роботи такого пристрою можна тільки через суд. І якщо власник не погодитися добровільно його відключити, то перешкода в роботі оператора може тривати до декількох місяців.

Ось власне найпоширеніші варіанти, коли один пристрій може перешкодити роботі цілої соти або навіть станції. Хоча життя – штука непередбачувана і бувають куди більш витончені ситуації, про які розповімо вже іншим разом.