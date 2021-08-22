Як легко знайти місце, де було зроблено фото

У вас є фотографія, але ви забули, де був зроблений знімок, або це взагалі не ваше фото і важливо дізнатися географічні координати місця зйомки? Є кілька способів знайти цю інформацію. У найпростішому випадку вказівка ​​на місце зйомки може міститися в самому файлі зображення.





Метадані EXIF

Стандарт EXIF ​​дозволяє додавати до файлів JPEG і TIFF додаткову інформацію про виробника цифрової камери, параметри і місце зйомки. Географічні координати можуть надходити безпосередньо з приймача GPS, якщо він є у вашій камері.

Дані, що містяться в EXIF, зчитуються програмами для перегляду зображень, графічними редакторами, онлайн-сервісами та додатками на зразок ShowExif або ExifTool. Можна просто завантажити знімок на комп’ютер, натиснути правою кнопкою миші, вибрати «Властивості» і «Докладно». У вікні, ви побачите всі збережені метадані: камеру, на яку зроблений знімок, географічні координати та ін.

У графічному редакторі або програмі для перегляду фото метадані ви знайдете в меню File Info або з іншою аналогічною назвою. Там само будуть відображатися технічні параметри зйомки.

На жаль, знімок не завжди оснащений даними EXIF. Зараз соціальні мережі часто стирають метадані знімків, якими діляться користувачі, щоб дотримуватися їх конфіденційності.

Пошук точного місця зйомки за географічними координатами

Якщо у вас будуть географічні координати, пошук місця зйомки на Google Картах – справа кількох хвилин.

Реверсивний пошук зображень

У Google і Bing є опції реверсивного (зворотного) пошуку зображень. Функцію пошуку по картинці також можна знайти в ряді веб-сервісів і утиліт на зразок Search By Image. Не факт, що вдасться визначити місце зйомки, але при достатньому везіння ви знайдете корисну додаткову інформацію про фотографію і по ній зможете щось дізнатися.

Звичайний пошук в пошуковій системі

Якщо зображення досить незвичайне, спробуйте описати його кількома словами і ввести в пошуковик. Навряд чи вдасться знайти вихідне фото по запиту «машина на дорозі», але в будь-якому пошуковику легко знайти картинку за запитом «собаки грають в карти».

Якщо це не ваше. а чуже фото, уважно його розглянете. Можливо, на ньому є будь-які пам’ятки, нетипові предмети гардеробу або архітектурні елементи, інші незвичайні речі. Якщо пощастить, зможете дізнатися за допомогою пошукової системи хоча б країну, в якій зроблений знімок.

Також завжди можна попросити допомоги у інших користувачів в соціальній мережі або на форумах. Можливо, у когось вийде точніше визначити місце, де було зроблено фото.