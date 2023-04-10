Українці можуть перевірте, як швидко нейромережа зможе зламати пароль до облікових записів

Про те, наскільки важливо вигадувати надійні паролі в сучасних реаліях, написано чимало. Існує навіть ціла нейромережа PassGAN від компанії Home Security Heroes , основне завдання якої – генерувати комбінації символів, які складно буде зламати. Виявилося, що можна використовувати нейромережу та іншим способом – для злому паролів.

Розробники PassGAN провели експеримент та «згодували» нейромережі 15 мільйонів даних від різних облікових записів. Результат вийшов моторошним. Понад 51% наданих записів нейромережа зламала за хвилину. З рештою довелося повозитися довше: за годину PassGAN зламала 65%, за добу — 71%, а до кінця місяця під контролем АІ було вже 81% усіх облікових записів.

На основі отриманих даних Home Security Heroes запустила сервіс, за допомогою якого будь-хто може перевірити свій пароль на надійність. Достатньо ввести комбінацію символів, і система покаже скільки часу нейромережі знадобиться, щоб зламати пароль.

Будь-які поєднання цифр до 12 штук, наприклад, PassGAN зламає миттєво. А на комбінацію GSMinfo7 піде вже 6 місяців. Якщо додати ще цифр і символів, то пароль вийде майже неприступним, на злом комбінації GSMinfo!789 знадобиться 2 мільйони років. Перевірити свій пароль на надійність можна за цим посиланням .