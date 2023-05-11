YouTube почала блокувати блокувальники реклами на зразок AdBlock

Користувачі YouTube, які використовують блокувальники реклами, почали отримувати спливаючі повідомлення про їхню заборону на платформі. Через нововведення глядачі не можуть включати відеоролики, на що поскаржився один із користувачів форуму Reddit.

У повідомленні, яке розкривається майже на весь екран, користувач пропонує оформити платну передплату YouTube Premium для перегляду відео без реклами або продовжити перегляд з рекламою.

Незабаром після публікації посту модератори розділу, присвяченого YouTube, підтвердили, що це частина експериментальної функції Google , подробиці якої поки що не розкриваються.

Найімовірніше, YouTube планує запустити великомасштабну кампанію проти блокувальників реклами у майбутньому. Компанія Google, що володіє YouTube, давно виступає проти таких розширень. Так, у 2016 році вона заборонила їх для фірмового браузера Chrome, а минулого року домоглася припинення підтримки програми YouTube Vanced, яка активувала частину функцій із платної підписки у користувачів, у тому числі перегляд відео без реклами.