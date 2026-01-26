Читай наc в Telegram. Все по ділу і без реклами

Читати
Softnews

Google зробить Android 17 «скляним»: деталі візуального оновлення

GSMinfo26.01.2026
0
Android 17

Судячи з аналізу коду тестових збірок Android, Google готує помітне візуальне оновлення ОС. У наступній версії з кодовою назвою Cinnamon Bun («булочка з корицею») компанія планує активно використовувати розмиття, поступово відходячи від плоских і глухих фонів.

Судячи з витоків внутрішніх збірок, розмиття з’явиться практично у всіх ключових елементах системи. Повзунок гучності, меню живлення, розширені панелі та інші системні меню стануть напівпрозорими, дозволяючи бачити шпалери або вміст запущеної на тлі програми.

В тему

Ефект буде нагадувати матове скло, що візуально робить інтерфейс легшим і сучаснішим.При цьому відтінок розмиття буде підлаштовуватися під Dynamic Color, щоб інтерфейс зберігав єдиний стиль з темою пристрою. Google вже випробувала такий підхід в Android 16 QPR1, додавши легке розмиття в шторку повідомлень і швидкі налаштування, пояснюючи це бажанням зберегти відчуття контексту.

Інших кардинальних змін в дизайні Android 17 не очікується. Новий стиль стане планомірним розвитком ідеї Material 3 Expressive.

Читай нас в Telegram без реклами!


Tags
GSMinfo26.01.2026
0
Back to top button