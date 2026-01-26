Google зробить Android 17 «скляним»: деталі візуального оновлення

Судячи з аналізу коду тестових збірок Android, Google готує помітне візуальне оновлення ОС. У наступній версії з кодовою назвою Cinnamon Bun («булочка з корицею») компанія планує активно використовувати розмиття, поступово відходячи від плоских і глухих фонів.

Судячи з витоків внутрішніх збірок, розмиття з’явиться практично у всіх ключових елементах системи. Повзунок гучності, меню живлення, розширені панелі та інші системні меню стануть напівпрозорими, дозволяючи бачити шпалери або вміст запущеної на тлі програми.

Ефект буде нагадувати матове скло, що візуально робить інтерфейс легшим і сучаснішим.При цьому відтінок розмиття буде підлаштовуватися під Dynamic Color, щоб інтерфейс зберігав єдиний стиль з темою пристрою. Google вже випробувала такий підхід в Android 16 QPR1, додавши легке розмиття в шторку повідомлень і швидкі налаштування, пояснюючи це бажанням зберегти відчуття контексту.

Інших кардинальних змін в дизайні Android 17 не очікується. Новий стиль стане планомірним розвитком ідеї Material 3 Expressive.