Експерти розповіли, як саме сайти визначають наше місце розташування через ноутбук чи комп’ютер

Напевно, багато хто бачив, що якщо відвідувати якийсь великий інтернет-магазин з комп’ютера, то він автоматично визначає місто. У більшості випадків досить точно, однак, може бути визначено сусіднє місто.





Але як сайти можуть визначати наше місто через комп’ютер, адже у ньому немає GPS модуля, яким оснащений будь-який смартфон? З смартфоном все ясно – він отримує координати з супутника і переводить їх у місце розташування, але як бути з комп’ютером?

Визначити розташування з комп’ютера можна двома способами:

Спосіб №1 – Через IP адресу

Кожен пристрій у мережі має IP адресу, яка може належати тільки конкретному місцю, наприклад, «білий» IP належить квартирі або один IP може бути на цілий район міста.

Точніше, IP адреса насправді належить провайдеру, але виділяється на конкретну особу або відразу на групу користувачів. IP це приблизно як домашня адреса тільки для комп’ютера.

Кожен сайт знає IP-адресу користувача — ця інформація передається. Сайт користується різними GEO IP базами, в яких зібрані всі IP адреси світу з прив’язкою до країни та населеного пункту (області).

Не завжди ця інформація точна, наприклад, я живу в Чернівцях, а деякі сайти моє місто визначають, як Заставну. Тут все залежить від того, як мій IP асоційований із місцем розташування у цих GEO базах.

Для більш точного визначення координат користувача сайти можуть надсилати запит про місцезнаходження. Про цей спосіб і поговоримо.

Спосіб №2 — через запит на використання даних про місцезнаходження

Отже, ви дозволили браузеру надсилати дані про місце розташування. У цей момент браузер передає на сервера браузера дані про всі видимі комп’ютером Wi-Fi точки — передаються MAC адреса та рівень сигналу.

Якщо в базі є ця Wi-Fi точка, то виходячи з рівня сигналу повертаються координати в градусах (широта, довгота та зразкова похибка в метрах).

Якщо в комп’ютері немає Wi-Fi (підключення по дроту) або системі не вдалося знайти в базі точки, які передав браузер, то процес геолокації відбувається тільки за IP адресою через бази розробників браузера. Як і першому пункті. Що не є точним результатом.

У смартфоні все трохи інакше – якщо ви дозволяєте браузеру відправляти ваше місце розташування, то браузер відправляє координати, які отримав GPS приймач смартфона.

Висновок:

1. Визначення координат за адресою IP дуже грубе і з великою похибкою.

2. Визначення координат через Wi-Fi точки дозволяє визначити координати з точністю (до кількох десятків метрів).

3. Найточніший – GPS. Однак, якщо ви у будівлі, то можуть бути проблеми.