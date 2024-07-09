Meta представила генератор 3D-моделей

Американська корпорація Meta випустила новий генеративний алгоритм 3D Gen, завдяки якому можна за текстовим описом створювати 3D-моделі. У компанії стверджують, що нова нейромережа швидше та краще справляється з завданнями, ніж більшість аналогів.

Головна відмінність 3D Gen від схожих нейромереж полягає у тому, що вона створює моделі, які підтримують фізично коректний рендеринг, тобто отримані моделі можна використовувати у додатках для рендерингу та моделювання реально існуючих об’єктів.

Штучний інтелект може генерувати текстури високої роздільної здатності і до десяти разів швидше створює модель, ніж аналогічні нейромережі, – на основі простого текстового опису модель створюється В основі 3D Gen мовні моделі AssetGen та TextureGen.