Ремонт Самсунг Note 10 lite в Киеве

Самсунг NOTE 10 LITE является прекрасным телефоном, с хорошими техническими характеристиками, и выполнен он из качественных комплектующих, что точно гарантирует максимально долгий срок эксплуатации телефона. Но все же, Самсунг NOTE 10 LITE это электрический прибор, с большим количеством электронных микросхем внутри, и как любому электронному прибору, любому мобильному телефону свойственно выходить из строя. Да и причин выхода телефона из строя великое множество: это может быть техническая проблема, некорректная работа программного обеспечения, попадание воды внутрь телефона, падение мобильника с высоты или другое механическое повреждение.





И если случилось так, что ваш Самсунг NOTE 10 LITE перестал работать – не стоит отчаиваться, если за его ремонт возьмутся квалифицированные специалисты, то есть все шансы оживить ваш телефон. Обратившись в наш сервисный центр «Мастерфон» вы получите качественный и довольно быстрый ремонт вашего мобильного телефона за вполне разумные деньги. Мы настолько уверенны в своем профессионализме, что с радостью предоставляем гарантию на все виды проводимых нами работ. Гарантия так же распространяется на все запчасти, что мы установим в ваш телефон, ее срок зависит от типа работ и установленной запчасти.

Повреждение стекла в Самсунг Ноте 10 лайт

Как правило, стекло повреждается после сильного удара. Большинство сервисных центров меняет стекло вместе с дисплеем. Да, это удобно и быстро, но значительно увеличивает стоимость ремонта. Мы же вам предлагаем заменить только стекло. Это возможно только если дисплей не имеет повреждений. В противном случае нецелесообразно менять стекло без дисплея.

Так же очень важно, чтоб рамка посадочного места стекла не имела сколов и повреждений. Если таковые имеются, и их невозможно удалить, то стекло не сядет на свое место.

В сервисном центре «Мастерфон» ремонт мобильного телефона начинается после того, как мастер проведет диагностику, выяснит причину неисправности, и озвучит клиенту стоимость работ.

Замена стекла для Samsung Note 10 Lite в сервисном центре Мастерфон составит 1280 грн

Подробнее https://www.masterfon.kiev.ua/servis-remont-samsung-sm-n770-galaxy-note-10-lite.html

Замена оригинального дисплейного модуля N770

Если на дисплее нет изображения – в этом случае замена стекла не поможет.

Необходимо менять целиком дисплейный модуль.

Замена оригнального дисплейного модуля для Samsung Note 10 Lite составит около 5,5 тисяч гривен.

Наиболее частые неисправности Самсунг NOTE 10 LITE

К наиболее частым неисправностям телефона Самсунг NOTE 10 LITE можно отнести:

Повреждение стекла, после чего сенсор перестал работать;

Телефон перестал принимать зарядку;

Внешний динамик перестал работать, или при работе издает писк, хрип и т.п.;

Аккумулятор телефона быстро садится;

Вас не слышно при разговоре по телефону;

В телефон попала вода.

В телефон N770 попала вода

Предчувствуем, что вы скажете, такого быть не может, ведь телефон имеет высокую степень влагозащиты – IP68. Но и, тем не менее, у нас бывали случаи, когда нам приносили «утопленника» Самсунг NOTE 10 LITE. Откуда там могла взяться влага? А причиной попадания влаги внутрь телефона становятся микротрещины и щели в корпусе телефона, что образуется даже при незначительном падении телефона. Дело в том, что корпус Самсунг собран с помощью тонкого двустороннего скотча, который при сильном ударе может отстать от поверхности.

Сама же системная плата не имеет защиты от влаги, и при попадании воды на ее поверхность происходит короткое замыкание и выход систем телефона из строя.

Для определения причин неисправности, мы проводим диагностику работоспособности системной платы. После проведения диагностики и определение поврежденных участков, производится их замена, после чего плату помещают в ультразвуковую ванну, где удаляются следы микрокоррозии с платы. После этого снова проводятся диагностические работы, и если все хорошо, то плата устанавливается обратно в телефон.

Вас не слышно при разговоре по телефону

Причиной этому неисправный микрофон. Стоимость ремонта микрофона может отличаться в зависимости типа поломки и сложности работы по проведению ремонта.

Микрофон может перестать работать по нескольким причинам:

Программная ошибка;

Механическое повреждение устройства;

Некачественная сборка на заводе;

Попадание мусора на поверхность микрофона;

Попадание влаги.

Чаще всего неисправность микрофона «лечится» перепрошивкой телефона, или чисткой отверстия динамика. Замена микрофона осуществляется крайне редко, если два первых способа не помогли.

Для замены микрофона нужно полностью разобрать телефон, и с помощью паяльной станции аккуратно отпаять поврежденный микрофон, и установить на его место новый.

Если у вас перестал работать микрофон, не спешите идти в сервисный центр. Попробуйте сначала сделать телефону перезагрузку, и проверьте параметры звука. Это позволит сберечь вам нервы и время. А если ничего не помогло – сервисный центр «Мастерфон» всегда к вашим услугам.

Аккумулятор телефона быстро садится

Если вы заметили, что после полного заряда батареи, время работы телефона значительно уменьшилось – значит, вам пора заменить аккумуляторную батарею в телефоне. А в связи с тем, что на Самсунг NOTE 10 LITE стоит несъемная батарея – данную процедуру рекомендовано проводить в сервисном центре, ведь для замены батареи необходимо аккуратно разобрать телефон, отсоединить коннектор батареи от платы, осторожно открепить батарею от корпуса, и на ее место установить новую. Это довольно щепетильная и хлопотная процедура, которую лучше всего доверить опытному мастеру.

Внешний динамик перестал работать

Причин некорректной работы внешнего динамика может быть несколько:

Скопление мусора на поверхности динамика;

Повреждение динамика после удара или падения телефона;

Попадание влаги.

В первом случае достаточно просто почистить динамик, и он снова будет нормально работать. В остальных случаях динамик требует замены.

Но перед тем, как провести замену, наши мастера проведут диагностику – может быть причина пропажи звука вовсе не в динамике, а в повреждении системной платы или в ошибке ПО.

Телефон перестал принимать зарядку

Если ваш телефон перестал принимать зарядку, не спешите идти в сервисный центр. Может быть, неисправен кабель зарядки или блок питания. Попробуйте подключить телефон к другому элементу питания черед другой кабель. Если телефон и в этом случае не заряжается тогда вам нужно в сервисный центр.

Как правило, для устранения этой проблемы достаточно заменить гнездо зарядки. Но также могут быть и проблемы с аккумулятором и контроллером заряда. В любом случае, каждый ремонт Самсунг NOTE 10 LITE в нашей мастерской начинается с тщательной диагностики, для поиска настоящей причины появления неисправности и ее устранения.

Особенностью замены гнезда заряда для Samsung SM-N770f является раположение его на дополнительной плате. Это упрощает процедуру замены, но несколько удорожает ремонт телефона. При входе гнезда заряда рекомендуем не экономить а менять платку целиком.

В случае любых проблем с телефоном Samsung A50 Вам помогут специалисты сервисного центра Мастерфон

https://www.masterfon.kiev.ua/zamena-stekla-sensora-samsung-sm-n770-galaxy-note-10-lite-v-kieve.html

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