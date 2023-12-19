5 ознак того, що смартфон не варто купувати просто взявши його в руки

Вибір смартфона – справа не проста, особливо для недосвідченого користувача, який не хоче розбиратися в десятках технічних параметрів гаджета. Уявімо собі ситуацію, що ви наосліп пішли вибирати смартфон. На що звернути увагу, якщо тримати в руці увімкнений гаджет? Спробуємо підійти до вибору такого пристрою з незвичайного боку.

Пластиковий корпус

Сам корпус смартфона не повинен бути кволим. Краще, щоб він був створений з добротних матеріалів, наприклад, металу і скла. Як правило, рамка у хорошого гаджета буде металевою, а задня кришка керамічна або скляна. Є, звісно, і хороші смартфони із пластику – важливо, щоб пластик не був тонким і кволим.

Це легко перевірити, злегка натиснувши в різні частини задньої кришки пальцем, якщо корпус прогинається, то це не дуже хороший знак. Екран пристрою, бажано, має складатися зі скла, тому що пластикове скло з часом може відшаруватися від корпусу. Зовні корпус також має бути геометрично правильним – без перекосів, люфтів і великих зазорів (якщо вони взагалі є).

Але тут працює правило – що добротніші матеріали, то пристрій дорожчий і має хорошу начинку.

Знімний акумулятор

Знімна батарея в смартфоні – це минуле століття, сучасному гаджету вона просто не потрібна з простих причин:

Смартфони морально старіють так швидко, що акумуляторна батарея просто не встигає деградувати. На 2-3 роки точно вистачить, а потім все одно потрібно буде міняти пристрій на новий. Якщо раніше на деякі моделі смартфонів продавалися акумулятори великої ємності, то зараз це не потрібно – достатньо мати з собою портативний Power Bank, від якого можна зарядити смартфон кілька разів.

У разі, якщо пристрій, який ви тримаєте в руці, має змінну батарею, то купувати його не варто. Найімовірніше, сам по собі девайс не буде дуже гарним, а в зазорах постійно накопичуватиметься пил і бруд.

Вага і габарити

Зараз у моді смартфони діагоналлю 6+ дюймів – практика показала, що такий форм-фактор ідеально підходить для більшості. Але тут потрібно покладатися на зручність – чи буде зручно вам тримати в руках такий апарат? На ринку є дуже великі смартфони і є маленькі (~4 дюйма). Важливо не забувати, що більшість додатків розробляються під діагональ пристрою 5-6 дюймів.

Сучасний гаджет не має бути надто важким, і водночас не має бути надто легким – важливо, щоб він зручно лежав у руці. Особисто я часто пишу повідомлення, тримаючи девайс в одній руці, і мені зручна діагональ у 6 дюймів (повністю безрамкова модель).

Екран

Увімкніть девайс, перевірте максимальну яскравість, а також подивіться на дисплей з усіх боків. Чи буде вам зручно читати текст і писати повідомлення? Не варто брати пристрій з екраном, де неозброєним поглядом видно пікселі за стандартної роздільної здатності, або ж той пристрій, який під невеликим кутом дає спотворену картинку.

Утім, навіть у недорогого смартфона зараз може бути хороша IPS матриця – вартість виробництва таких дисплеїв давно впала, але все ж трапляються вироби з тьмяним і бляклим екраном. Відкрийте білий фон і уважно подивіться на кути – у кутах не повинно бути зашумленого або тьмяного зображення: білий колір має відображатися в кутах екрана так само, як у середині. Також можна перевірити ще наявність битих пікселів і ввімкнути чорне тло, щоб дізнатися, чи є білі точки.

Відсутність USB Type-C

Якщо в смартфоні немає порту USB Type-C для зарядки, то гаджет уже морально застарілий. Порт USB Type-C хороший тим, що зарядний пристрій можна підключати будь-яким боком, що зменшує ризик зносу гнізда. Ну, і отримуючи девайс з таким портом, не потрібно буде шукати дріт – Type-C продається зараз скрізь, а ось різні USB mini і micro вже складно купити в офлайн магазинах.