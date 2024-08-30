Акумулятор смартфона здувся: що буде, якщо його проткнути

Про стан батареї в телефоні можна судити за її формою – якщо акумулятор здувся, то настав час його замінити. Визначити факт здуття можна навіть у моделях з незнімною кришкою, візуально оглянувши її.

Якщо задня панель випирає, а сам телефон лежить на поверхні нерівно (крутиться на місці), то батарея найчастіше виявляється роздутою. Таке трапляється з різних причин (брак, сильний знос або неправильне використання), але користуватися таким акумулятором далі небезпечно.

Чи можна проткнути роздуту батарею?

У мережі можна зустріти поради про те, як самостійно «полагодити» батарею смартфона, що роздулася, проткнувши її і заклеївши місце проколу. Робити так вкрай не рекомендується з низки причин. Найголовніша – ризик загоряння і вибуху.

Батарея починає здуватися через те, що хімічні процеси всередині неї протікають неправильно. У результаті цього починає утворюватися легкозаймистий газ, який і розширює акумулятор, змінюючи його форму. Якщо проткнути батарею, є шанс того, що вона загориться або вибухне через контакт газу з киснем. Відбувається це хоч і не завжди, але від подібного результату не можна бути застрахованим.

Навіть якщо акумулятор, що здувся, не зреагував на прокол, небезпека не минула. Пошкоджену батарею не можна використовувати знову, вставляти в телефон або заряджати. Якщо акумулятор здувся, це свідчить про те, що збій усередині нього вже стався – повернути його або «полагодити» таку батарею неможливо. Навіть здутий за допомогою проколу акумулятор може в будь-який момент спалахнути або вибухнути. Якщо смартфон у цей момент перебуватиме поруч із власником, наприклад, у його руці або біля обличчя під час телефонної розмови, людина може серйозно постраждати. Залишений без нагляду телефон з несправною батареєю і зовсім може призвести до пожежі.

Що робити, якщо акумулятор на телефоні здувся?

Замість того щоб ризикувати власним здоров’ям і створювати пожежонебезпечну ситуацію, необхідно якнайшвидше замінити акумулятор, що роздувся, на новий. При цьому важливо виконувати такі рекомендації:

Розрядити смартфон з несправною батареєю, вимкнути його і не використовувати.

Не поміщати телефон в умови з різкими перепадами температури.

Уникати нагрівання і прямих сонячних променів.

Переконатися, що смартфон знаходиться в безпечному місці, не упускати і не стискати пристрій.

Якщо кришка смартфона незнімна, заміну батареї, що роздулася, рекомендується довірити професіоналам – оскільки акумулятор надійно приклеєний до корпусу пристрою, власник може випадково пошкодити його під час вилучення. Якщо кришка знімна і батарею можна дістати самостійно, важливо правильно її утилізувати. Необхідно здати акумулятор у спеціальні пункти прийому або великі мережеві магазини, якщо вони здійснюють збір батарей для утилізації.