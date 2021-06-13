Як зробити фейковий номер телефону для отримання SMS?

Для реєстрації на багатьох сайтах потрібне підтвердження по SMS. Але багато хто не хоче поширювати свій номер телефону. Розповімо, як зробити фейковий (одноразовий) номер для реєстрації на сайтах.





Де взяти одноразовий номер для реєстрації на сайтах?

Одноразові номери – узагальнена назва для номерів, якими абонент може тимчасово скористатися для своїх потреб. Їх надають різні сервіси, які можна знайти у відкритому доступі.

Для використання одноразових номерів не потрібно завантажувати або встановлювати програми, а також купувати SIM-карти. Досить зайти на сайт одного з доступних сервісів, які надають такі номери, і почати використання.

Залежно від сервісу, процес використання буде трохи відрізнятися. Сервіси діляться на кілька видів:

Безкоштовні. На них доступні номери розташовані в загальному доступі. Ними може скористатися будь-хто.

Платні за SMS. Користувач отримує унікальний номер, але платить за кожне SMS-повідомлення, яке на нього надійде.

Платні за номер. Користувач оплачує отримання унікального номера, на який він без обмежень може отримувати SMS.

Безкоштовний одноразовий номер

Тип сервісу варто вибирати виходячи з цілей. Якщо користувачеві потрібно одинична реєстрація на сайті, підійде перший тип. До таких сервісів відносяться:

onlinesim.ru

mytrashmobile.com

sms24.me

Всі три сервісу працюють за однаковою схемою:

Користувач заходить на сайт і вибирає один з доступних номерів. Для цього не потрібно створювати обліковий запис – номери знаходяться на головній сторінці, можна вибрати будь-який. На сайті для реєстрації користувачеві потрібно ввести обраний номер. SMS-повідомлення відіб’ється в загальному списку на сторінці сервісу: оскільки цим номером користуються й інші люди, потрібне повідомлення доведеться пошукати серед інших. Важливо! Повідомлення, відправлені на обраний номер, може побачити будь-який користувач цього ж сервісу. Тому не рекомендується отримувати на нього конфіденційні SMS, наприклад, з банківських установ. Крім того, код з повідомлення варто оперативно скопіювати, так як з часом воно може загубитися в потоці SMS інших користувачів.

Платні сервіси для отримання одноразових номерів

Якщо користувачеві потрібно зареєструватися відразу на декількох майданчиках одночасно або потрібно придбати унікальний номер, яким не користуються інші люди, потрібно звернути увагу на платні майданчики:

sms-activate.ru

freeje.com

Тут номер телефону доведеться сплатити (або платити за кожне отримане SMS). Деталі та умови дізнавайтеся на сервісах.

Стаття створена в ознайомчих цілях. Не робіть того, що шкодить іншим людям і за що потім будете відповідати перед законом.