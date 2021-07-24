Створено утиліту, яка виявляє чи був ваш iPhone чи смартфон на Android зламаний

Шпигунське ПЗ від NSO Group дозволяє отримати мало не повний доступ до смартфону та інформації в його пам’яті.





Нещодавно в мережі з’явився скандальний звіт агентства Amnesty International, згідно з яким уряди різних країн використовують утиліту ізраїльської компанії NSO Group для злому iPhone і смартфонів на Android.

За даними закордонних ЗМІ, це ПЗ застосовують для переслідування правозахисників, адвокатів, журналістів і політиків. Тепер Amnesty International опублікувала на GitHub утиліту Mobile Verification Toolkit (MVT), яка дозволяє перевірити, чи був смартфон зламаний. Як зазначає TechCrunch, даний метод перевірки не особливо простий – він напевно викличе труднощі у рядових користувачів.

Шпигунське ПЗ від NSO Group проникає і в iOS, і в Android, але діє по-різному.

У випадку з iPhone шкодник залишає більше слідів в системі, які дозволяють легше виявити, що гаджет був зламаний. Нагадаємо, згідно зі свіжим звітом, ПЗ від NSO Group проникає в iPhone шляхом відправки повідомлення в iMessage – користувачеві навіть не потрібно переходити за посиланням або виконувати будь-які дії зі свого боку.

Коли iMessage обробляє повідомлення, зловмисники отримують мало не повний контроль над пристроєм і файлами в ньому: вони можуть відстежувати місце розташування, завантажувати дані з пам’яті гаджета, активувати мікрофон, віддалено записувати телефонні розмови та інше. Однак по завершенню роботи всі видимі для користувача сліди видаляються.