Яку небезпеку несе в собі підключення шахрая до вашого Wi-Fi роутера

За Wi-Fi роутером потрібно стежити – не варто давати свій пароль людині, яка не є вашим близьким родичем або другом. Та й взагалі, періодично краще міняти пароль до Wi-Fi або захистити роутер від підключень невідомих пристроїв по MAC адресі. Але про це пізніше. Припустимо, нехороша людина підключилася до вашого роутеру по Wi-Fi. Що вона може накоїти?





Скористатися інтернетом

Здавалося б, так нехай користується, інтернет же давно безлімітний. Тільки ось є нюанс – підключення до нього офіційно оформлено на вас і якщо ця людина зробить в мережі щось протизаконне, то прийдуть потім саме до вас. А вам вже потрібно буде якось доводити, що ви тут ні до чого. Звичайно, навряд чи щось буде серйозне, але можна втратити нерви і час на це.

Зламати вашу локальну мережу

Підключившись до Wi-Fi роутера зловмисник може отримати доступ до вашої локальної мережі або ж до тих пристроїв, які також підключені до роутера.

У разі неправильного налаштування мережі або при відключених налаштуваннях безпеки, зловмисник може отримати ваші файли або навіть доступ до комп’ютера. Як показує практика, люди не замислюються про це і використовують стандартні параметри для домашньої мережі, чим роблять свої пристрої вразливими до подібного.

Отримати доступ до налаштувань роутера

У кожного роутера є своя панель керування. Щоб туди увійти потрібно подивитися на наклейку або уточнити інформацію в мережі. Той, хто підключений до роутера по Wi-Fi може спокійно увійти в налаштування роутера. Пароль в цьому випадку підібрати не так складно – в 90% випадків він залишається за замовчуванням або ж такий самий як і пароль на саме підключення.

Потрапивши всередину роутера зловмисник може:

– Змінити всі налаштування пристрою, які тільки можна;

– Залежно від моделі роутера він може бути використаний як проксі сервер для подальших дій зловмисників;

– Дивитися статистику, журнали відвідувань і все те, що є в налаштуваннях роутера.

Який висновок?

У тому, що наші пристрої вразливі винні ми самі. На жаль, роутерів так багато, що неможливо показати налаштування для всіх, тому опишемо загальними словами, а ви вже зможете подивитися документацію до вашої моделі в інтернеті і зробити відповідні налаштування.

1. Не давайте свій пароль від Wi-Fi навіть сусідові. Тільки близьким людям, друзям і родичам за яких ви впевнені.

2. В налаштуваннях кожного роутера є можливість прописати MAC адреси пристроїв, яким дозволено підключення. Бажано, це зробити. У кожного смартфона і комп’ютера є MAC адреса – її потрібно прописати в налаштуваннях роутера.

3. По можливості використовуйте складний пароль зі спеціальними символами. Це поганий пароль до роутера: moroz1987, sirman80k2, 1234567890. А ось такий пароль підібрати буде дуже складно: *q$%0EO&EH.

4. У кожному роутері є список підключень. Бажано періодично перевіряти чи немає в списку незнайомих пристроїв і частіше міняти пароль на Wi-Fi.

Пам’ятайте! Ви відповідальні за своє підключення до мережі!