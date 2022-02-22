Експерти розповіли, навіщо потрібно оновлювати Windows та програми, і що буде, якщо цього не робити

Багато користувачів з тих чи інших причин відключають оновлення Windows і не стежать за новими версіями встановлених програм. Причини можуть бути різні — від економії трафіку при лімітному підключенні до небажання витрачати час на процес оновлення. Давайте розберемося, чим загрожує використання застарілого софту.





Для чого оновлюються Windows та програми?

Оновлення будь-якого програмного забезпечення можна умовно розділити на 3 групи.

— Усунення помилок та вразливостей

Більшість програм в автоматичному режимі збирають дані про роботу програм – Windows не виняток. Далі програмісти аналізують проблеми та роблять оновлення.

Також у цьому їм можуть допомагати спеціально найняті хакери — за гроші комп’ютерні умільці шукають «дірки» та вразливості у програмах, а потім передають репорт розробникам. По факту, остання версія софту буде більш безпечною, ніж її попередники.

– Підвищення продуктивності та стабільності

В основному такі оновлення роблять для того, щоб програмне забезпечення правильно працювало з новими пристроями. Наприклад, Windows часто випускає оновлення, які містять інформацію про драйвери для нових комплектуючих або периферійних пристроїв.

Є зворотний бік монети — не завжди розробники тестують свої оновлення на слабкому чи морально застарілому залізі. Як підсумок, страждають користувачі слабких ПК — вони чесно оновили програму, яка стала працювати набагато гірше, хоча оновлення було націлене саме на те, щоб покращити роботу.

Як і у випадку з першим пунктом, розробники враховують зворотний зв’язок від свого ПЗ щодо повільної або нестабільної роботи. Якщо збіглося на багатьох пристроях – випускають оновлення.

— Додавання функціоналу та зміна юзабіліті

Оновлення ПЗ несе в собі також додавання нового функціоналу та можливостей. Це нормально – програми мають розвиватися.

Будь-яка організація, яка займається розробкою софту, має фахівців, які аналізують юзабіліті та покращують його. А кінцевий користувач потім якийсь час повинен звикати до того, що кнопка була тут, а тепер її немає.

Що буде, якщо не оновлювати програми?

Виходячи з вищенаписаного, вже можна зрозуміти, що головна причина не відключати оновлення — захист від злому та атак. Це стосується операційної системи та додатків, які пов’язані з фінансами чи важливими документами.

Якщо вимкнути оновлення та користуватися старими версіями програмного забезпечення, існуватиме ризик злому та витоку даних. Було багато випадків, коли для Windows випускалися екстрені оновлення, які закривали знайдені вразливості.

Так, не завжди нові версії програм добре працюють на старому залізі, але з прогресом вдіяти нічого не можна. Хоча можна завжди відключити інтернет і користуватися комп’ютером з Windows 95.

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