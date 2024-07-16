Новий тренд: в Європі все частіше будуть бункери замість особняків

Замість басейну або гаража багато покупців нерухомості в Німеччині (і не тільки) тепер обирають бункери. Ціни на підземні притулки зараз починаються від $85 тис., а від бажаючих їх придбати немає відбою. The Economist намагається розібратися в ситуації, а GSMinfo публікує адаптовану версію статті.

Першою тренд помітила американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян. 2021 року вона разом із сестрою Хлоєю вирішили купити собі особистий бункер. Сестри Кардаш’ян випробували підземний притулок вартістю $200 тис. та площею 46 кв. м від компанії Atlas Survival Shelters. Мільярдер і засновник Meta Марк Цукерберг, як повідомляють ЗМІ, будує більш просторий бункер площею 450 кв. м під своїм ранчо на віддаленому острові Гаваї. Нині багато жителів Європи також підшукують собі підземний притулок. І не лише впливові бізнесмени.

З лютого 2022 року компанія Bunkers Shelters Systems Germany (BSSD) у Берліні почала отримувати до 1 тис. дзвінків на день від потенційних клієнтів. BSSD була заснована у 2014 році, зараз у фірмі працюють 100 осіб. Коли почалися бойові дії в Україні, BSSD була єдиною компанією, яка будує бункери для приватних осіб. Засновники BSSD Маріо і Катрін Пейде швидко організували гарячу лінію, щоб впоратися з різким зростанням потоку дзвінків. З того часу кількість замовлень у компанії зросла втричі, оскільки дедалі більше жителів Німеччини бояться, що різні міжнародні конфлікти можуть вийти з-під контролю.

За словами Катрін Пейде, яка займається повсякденним управлінням BSSD, зараз багато людей замість басейну чи гаража хочуть купити собі бункер. Серед клієнтів фірми є як бізнес-магнати, так і звичайні сім’ї середнього класу (чоловік інженер-електрик, дружина продавщиця). Більшість із них віддають перевагу укріпленому притулку в підвалі свого будинку. Але одна родина з Бранденбурга будує великий бункер у саду свого нового будинку, зведення якого розпочалося у 2024 році. BSSD продає підземні притулки у трьох стандартних розмірах за ціною від €79 тис. ($85 тис.). Менш складні у будівництві «кімнати безпеки», забезпечені всіма необхідними запасами для виживання, коштують від €15 тис. ($16,2 тис.).

Жителі Німеччини вважають, що їм потрібне власне безпечне місце, де можна було б сховатися, тому що після закінчення холодної війни влада перестала займатися цим питанням. На даний момент у громадських бомбосховищах вистачить місця лише для 480 тис. осіб, населення країни становить 84 млн осіб. Влада Швейцарії та Фінляндії забезпечила бомбосховищами все населення своїх країн (8,8 млн осіб та 5,5 млн осіб відповідно). Щоб зробити так само, уряду Німеччини потрібно побудувати понад 210 тис. великих бункерів. За офіційними даними, це може зайняти 25 років і коштуватиме €140 млрд ($151,86 млрд).

Влада навряд чи на таке піде, але в справу вступають приватні компанії. Наразі BSSD наймає співробітників та підшукує нові офіси (її штаб-квартира, до речі, знаходиться у підвалі багатоквартирного будинку в Берліні). На ринку також з’являються нові гравці, наприклад, German Shelter Centre. Компанія Deltamodul, що займається будівництвом модульних будинків, пропонує своїм клієнтам і бункери. Німецькі фірми поки що не досягли рівня своїх американських колег (серед них, наприклад, Atlas Survival Shelters), які вже багато років задовольняють потребу своїх покупців у безпеці. Але недоліку в замовленнях компаніям, які будують бункери, зважаючи на все, боятися не варто.