Українцям пояснили як видалити свій акаунт в Telegram та Instagram
2022 року без соцмережі жити дуже складно, але все-таки можливо. Якщо ви втомилися від інформаційного сміття, якого повно в Інстаграмі та Telegram і хочете видалити свій обліковий запис, але не знаєте, як це зробити – наша стаття якраз те, що потрібно. У ній наведено докладний посібник з видалення профілів у перелічених вище соцмережах.
Як видалити обліковий запис у Telegram
Видалити аккаунт в Telegram можна, але спосіб вельми екстравагантний. Для цього потрібно не заходити у профіль протягом певної кількості часу. Кількість днів, після якого обліковий запис видаляється, задається в налаштуваннях. Ось як виставити їх із телефону:
- Робимо свайп зліва направо. Вибираємо “Налаштування”.
- Розділ “Приватність та безпека”. Прогортаємо до рядка “Видалити мій акаунт” і вибираємо період. Мінімальне значення – 1 місяць.
- Після цього потрібно не заходити в профіль 1 місяць, і він буде видалений.
Змінити період можна і з ПК:
- Клацаємо по трьох вертикальних лініях зліва вгорі.
- Відкриваємо “Налаштування”, переходимо до розділу “Конфіденційність”.
- Прогортаємо вниз до пункту “Видалення облікового запису” і вибираємо один з варіантів.
Видалення сторінки в Instagram
Видалити свою сторінку можна і в Instagram. Причому зробити це можна тимчасово:
- Відкриваємо “Налаштування”. Для цього на головному екрані клацаємо по своєму аватару і вибираємо відповідний пункт у віконці, що спливає.
- У правому нижньому куті є опція “Тимчасово відключити мій обліковий запис”. Вона нам потрібна.
- Вибираємо причину та вводимо пароль, після чого клацаємо на кнопку
Тимчасово відключати обліковий запис можна лише раз на тиждень. Якщо потрібно видалити обліковий запис на зовсім, алгоритм наступний:
- У налаштуваннях натискаємо пункт “Допомога” та вибираємо “Довідковий центр”.
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- Далі потрібно вибрати “Керування акаунтом” та “Видалення акаунту”.
Прогортаємо вниз до пункту “Відправлення запиту на безповоротне видалення облікового запису” і слідуємо вказаним там діям.
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