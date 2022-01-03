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Українцям пояснили як видалити свій акаунт в Telegram та Instagram

03.01.2022
1 хвилина на прочитання
instagram

2022 року без соцмережі жити дуже складно, але все-таки можливо. Якщо ви втомилися від інформаційного сміття, якого повно в Інстаграмі та Telegram і хочете видалити свій обліковий запис, але не знаєте, як це зробити – наша стаття якраз те, що потрібно. У ній наведено докладний посібник з видалення профілів у перелічених вище соцмережах.


Як видалити обліковий запис у Telegram 

Видалити аккаунт в Telegram можна, але спосіб вельми екстравагантний. Для цього потрібно не заходити у профіль протягом певної кількості часу. Кількість днів, після якого обліковий запис видаляється, задається в налаштуваннях. Ось як виставити їх із телефону:

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  1. Робимо свайп зліва направо. Вибираємо “Налаштування”. 
  2. Розділ “Приватність та безпека”. Прогортаємо до рядка “Видалити мій акаунт” і вибираємо період. Мінімальне значення – 1 місяць.  
  3. Після цього потрібно не заходити в профіль 1 місяць, і він буде видалений. 

Змінити період можна і з ПК: 

  1. Клацаємо по трьох вертикальних лініях зліва вгорі. 
  2. Відкриваємо “Налаштування”, переходимо до розділу “Конфіденційність”. 
  3. Прогортаємо вниз до пункту “Видалення облікового запису” і вибираємо один з варіантів.

Видалення сторінки в Instagram 

Видалити свою сторінку можна і в Instagram. Причому зробити це можна тимчасово: 

  1. Відкриваємо “Налаштування”. Для цього на головному екрані клацаємо по своєму аватару і вибираємо відповідний пункт у віконці, що спливає. 
  2. У правому нижньому куті є опція “Тимчасово відключити мій обліковий запис”. Вона нам потрібна.
  3. Вибираємо причину та вводимо пароль, після чого клацаємо на кнопку

Тимчасово відключати обліковий запис можна лише раз на тиждень. Якщо потрібно видалити обліковий запис на зовсім, алгоритм наступний:

  1. У налаштуваннях натискаємо пункт “Допомога” та вибираємо “Довідковий центр”.
  2.  
  3. Далі потрібно вибрати “Керування акаунтом” та “Видалення акаунту”.

Прогортаємо вниз до пункту “Відправлення запиту на безповоротне видалення облікового запису” і слідуємо вказаним там діям. 

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03.01.2022
1 хвилина на прочитання

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