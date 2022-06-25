Невідома ракета лишила кратер на поверхні Місяця: про це свідчать знімки орбітального апарата

Розвідувальний апарат НАСА виявив місце падіння на Місяць невідомої ракети. Через зіткнення, яке сталося 4 березня 2022 року, на поверхні супутника Землі утворився незвичайний подвійний кратер.





Корпус невстановленої ракети зіткнувся з Місяцем 4 березня 2022 біля кратера Герцшпрунг. На нових знімках розвідувального зонда Lunar Reconnaissance Orbiter дослідники виявили подвійний кратер, який сформувався на місці падіння. На відміну від усіх раніше відомих подібних зіткнень він складається з двох воронок, що перетинаються, 18 і 16 м відповідно.

Як зазначають дослідники, такий слід від вибуху дуже незвичайний. Усі попередні зіткнення космічних кораблів із Місяцем залишали одиночну вирву. Наприклад, чотири кратери Аполлона SIV-B мали неправильні обриси (Аполлони 13, 14, 15, 17) і були значно більшими (більше 35 метрів), ніж кожен із подвійних кратерів.

«Подвійний кратер був несподіваним і може вказувати на велику масу на кожному кінці корпусу ракети», – каже Марк Робінсон дослідник з Аризонського державного університету.

Дослідники пояснюють, що зазвичай у витраченої ракети маса зосереджена наприкінці двигуна. Решта щаблі ракети складається переважно з порожнього паливного бака. Подвійна природа вибухової вирви може допомогти ідентифікувати ракету.

Походження невідомого об’єкта досі незрозуміло. Дослідники, які виявили наближення корпусу ракети до Місяця, спочатку припустили, що це старий щабель ракети SpaceX Falcon 9, який запустив супутники глибокої космічної кліматичної обсерваторії у 2015 році.

Подальший аналіз відхилив цю версію: орбіта, за якою рухався невідомий об’єкт, не відповідала орбіті Falcon 9. Найімовірнішою дослідники називають другий щабель китайської ракети «Чан’є 5-T1», запущеної в 2014 році.