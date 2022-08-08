Xiaomi представить доступний смартфон із 200-мегапіксельною камерою

Вже зовсім скоро на ринку з’явиться перший смартфон, оснащений 200-мегапіксельною камерою від компанії Motorola. Точна дата релізу невідома, але імовірно вийде пристрій у другій половині місяця.





Такі новини надихнули Xiaomi на створення власного смартфона із 200-мегапіксельною камерою. Цікаво, що інсайдери повідомляють, що для китайців це буде модель середнього класу. З огляду на таку високу роздільну здатність можна було б припустити, що подібний сенсор отримає флагман, але ні.

Найімовірніше, 200-мегапіксельний детектор буде виробництва Samsung. На даний момент у портфоліо корейців є два подібні модулі: ISOCELL HP1 і ISOCELL HP3. На початку 2023 року подібний сенсор випустить і Omnivision.

Нагадаємо, що сенсори високої роздільної здатності об’єднують кілька пікселів в один. Це дозволяє захоплювати більше світла, що особливо важливо за браку освітлення.