ВСУ на озброєння передали безпілотники з камерами на 60 Мп

Українська армія отримала від волонтерів три дрони-розвідники SKIF. Збором грошей займався журналіст Михайло Ткач. У рамках ініціативи «Армія дронів» чоловікові вдалося зібрати 6,1 млн гривень. Вартість одного українського БПЛА 1,7 млн грн.

SKIF виготовляє українська компанія Culver Aviation. Ці дрони оснащені дуже потужними камерами, які чудово передають зображення, а також можуть літати на великі дистанції. Додатково відомо, що безпілотники мають засоби захисту від РЕБ, тому їх можна засилати у тил до ворога для збору розвідданих.

SKIF — це БПЛА типу монокрило. До війни такі дрони використовували для виміру полів, моніторингу с/г угідь тощо. Та після 24 лютого пташок дещо переобладнали та почали залучати на фронті для вирішення стратегічно важливих задач. Вага одного пристрою 3,8 кг. Точність знімків просто вражає. На висоті всього 100 м камера передає навіть тріщини в асфальті, можна роздивитись листя рослин та навіть травинки. Тривалість польоту пташки у 1,5 раза вища за інші аналогічні БПЛА.

Що вміє SKIF:

швидка фотографування, камера 60 Мп з точністю до 1 см;

прив’язка знімків до координат через систему навігації GNSS;

автоматичне уникнення інших літальних апаратів;

автоматичний запуск двигуна при запусках;

автономний GPS маяк;

на одному заряді може облетіти територію площею 3000-3500 га;

Culver Aviation для соціальної підтримки відкрила безплатну школу і навчає операторів дронів. Відомо, що навчання пройшли уже 70 українців.

Сьогодні ці безпілотники використовують не лише для розвідки, а й для оцінки наслідків руйнувань після ворожих обстрілів. Це можна зробити завдяки штучному інтелекту. У теорії ці розрахунки можна використовувати для вирахування розміру компенсацій, які має сплатити країна агресор у майбутньому.