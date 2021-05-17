Складено рейтинг недорогих але якісних телевізорів, які варто купити в 2021 році

Ціни на телевізори за останні кілька років помітно знизилися. Правда, кожен, хто вирішує придбати собі новеньку плазму, стикається з проблемою вибору – моделей так багато, що очі розбігаються. Якщо у вас немає часу самостійно розбиратися в нюансах бюджетних моделей – довірте цю справу професіоналам. Наприклад, нам. Ми проаналізували недорогі пропозиції на ринку і відібрали кращі. На їх основі був складений рейтинг, який однозначно відповість на питання, який недорогий але якісний телевізор купити в 2021 році?





№13 – KIVI 24H510KD

KIVI 24H510KD – найдешевший представник добірки. Такий телевізор добре підійде для встановлення на кухню – дисплей у нього має діагональ всього 24 дюйма, тому пристрій не займає багато місця. Роздільна здатність матриці – HD, тому особливої ​​чіткості чекати не варто, але і зернистість тут не така помітна, як у багатьох представників початкового сегмента. Порівняння з іншими бюджетними телевізорами модель виграє за рахунок якості збірки. У відгуках зовсім немає скарг на поломки та інші неполадки.

Для підключення периферії у KIVI 24H510KD є порт HDMI і USB, а також роз’єм для навушників. Вбудовані динаміки видають звук потужністю 10 Вт. З урахуванням того, скільки телевізор вартує, він виходить досить гучним і чистим, хоча об’єму, ясна річ, помітно не вистачає. Однак, це стандартна ситуація для РК плазм ціною до 5000 гривень



№12 – TELEFUNKEN TF-LED32S91T2

Трохи додавши, можна взяти TELEFUNKEN TF-LED32S91T2. Тут діагональ побільше – вже 31.5 дюйма, а тому такий телевізор нормально буде виглядати і в кімнаті. Ще одна перевага перед дебютантом топу – три порти HDMI. USB, на жаль, також один. В оглядах власники повідомляють, що телевізор добре ладнає з ігровими приставками – є спеціальний режим, в якому знижується час відгуку, чим представники цього сегмента можуть похвалитися вкрай рідко.

У відгуках покупці скаржаться на гучність вбудованих динаміків. Мовляв, навіть на мінімумі вона вище, ніж того хотілося б. Через це власники не радять встановлювати телевізор у спальні – дивитися його, поки поруч спить друга половинка явно не вийде.

№11 – Hyundai H-LED32ET3011

Модель корейського виробника Hyundai продовжує наш топ телевізорів 2021 року. Вона володіє симпатичним дизайном з тонкими для такої вартості рамками. Виглядає пристрій стильно і буде органічно виглядати в кімнаті з сучасним інтер’єром. Тому, якщо ви шукаєте не тільки дешевий, але і зовні привабливий телевізор, на Hyundai H-LED32ET3011 точно варто звернути увагу.

Дисплей тут 32-дюймовий, видає картинку в HD роздільній здатності. Якість досить прийнятна, зображення виглядає приємно для очей навіть на базових налаштуваннях. При бажанні їх можна скорегувати в меню. Комплектний пульт зручний, телевізор чітко реагує на віддані з нього команди.

Основним мінусом пристрою є посередній звук. Він не тільки плоский, але і не дуже збалансований. Наприклад, діалоги чутно погано, а ось від вибухів та інших ефектів мало штукатурка з стін не сиплеться.

№10 – Philips 32PFS5605

На десятій сходинці рейтингу найнадійніших телевізорів розташувалася модель Philips 32PFS5605. Традиційно нідерландська фірма заморочилась з якістю своєї продукції. У телевізора надійні ніжки, що забезпечують всій конструкції стійкість на будь-якій поверхні, а також дуже якісний пластик. На відміну від інших моделей за такою вартістю, він тут не скрипить і не видає запахів при нагріванні. Зовні пристрій теж виглядає круто за рахунок білого кольору. Правда, на кухні таку красу краще не ставити – швидко пожовтіє.

Зображення транслюється в FHD роздільній здатності, яка на 32 дюймах діагоналі виглядає соковито і деталізовано. Причому навіть на базових налаштуваннях. Тому, якщо вам потрібен телевізор, який готовий до роботи відразу з коробки і його не треба налаштовувати – це те, що потрібно. Основна скарга покупців – не найзручніший пульт з дрібними кнопками, на які важко потрапляти власникам великих пальців.



№9 – Xiaomi Mi TV 4A 32

Популярна в Україні модель. Як і інша продукція китайського бренду телевізор відрізняється шикарним співвідношенням ціни і якості. У нього стильний дизайн з тонкими рамками і якісний 31.5-дюймовий дисплей, на якому HD роздільна здатність виглядає вельми адекватно. Інша фішка пристрою – багатий для такої ціни набір роз’ємів. Є три порти HDMI, пара USB і вхід для підключення кабелю інтернету безпосередньо. До того ж, модель має підтримку Wi-Fi 5 Ггц, чим зазвичай можуть похвалитися тільки більш дорогі пристрої.

Smart TV на базі Android TV. На жаль, працює він неквапливо, особливо, в багатозадачному режимі. Позначається всього 1 ГБ оперативної пам’яті на борту. Однак, не будемо забувати про те, скільки телевізор коштує. Проте, до пульта ніяких нарікань – він мініатюрний, з мінімумом кнопок. До того ж, працює через Bluetooth, а тому не доведеться мучитися з вибором кута для реєстрації сигналу.



№8 – Samsung UE32T5300AU

Перший телевізор корейців в статті, у якій ми розповідаємо про те, які телевізори кращі на сьогоднішній день. При стильному дизайні з тонкими рамками і надійними ніжками у нього 32-дюймовий екран з роздільною FHD здатністю. Smart TV працює на базі Tizen. Працює він спритніше, ніж в попередніх двох випадках, але в меню налаштувань іноді підвисає.

Телевізор відмінно підійде для підключення до ігрової приставки. Час відгуку тут відчутно нижче, ніж у конкурентів за аналогічною вартості, в налаштуваннях є спеціальний ігровий режим. Основним мінусом моделі є мізерний набір роз’ємів. Всього один USB і пара HDMI. З огляду на відсутність Bluetooth, це особливо вагомий недолік – з підключенням периферії можуть бути проблеми. Доведеться миритися і з якістю звуку – 10-ватні динаміки звучать тихо і плоско.



№7 – Xiaomi Mi TV 4S

Ще один цікавий телевізор в модельному ряді китайської марки. Основна особливість пристрою – матриця тут виконана за технологією IPS. Як підсумок – у неї відмінні кути огляду. Тому, якщо ви шукаєте телевізор для групового перегляду кіно чи спортивних заходів, то Xiaomi Mi TV 4S точно варто розглядати в якості покупки. До того ж зображення транслюється в 4К роздільній здатності, та ще й підтримка HDR є, що стане в нагоді при перегляді Netflix.

До решти фішок моделі відносять дводіапазонний Вай-Фай, сучасний дизайн, стійкі ніжки, зручний пульт, на який винесено тільки найнеобхідніші кнопки і корпус з металу. Smart TV працює на базі Android TV. Причому робить він це досить адекватно – спасибі 2 ГБ оперативної пам’яті. Постійної пам’яті на борту 8 ГБ, при цьому користувачу доступно близько 6.5 ГБ. Досить, щоб завантажити декілька додатків з магазину.



№6 – Prestigio 50 Top

Поставивши запитання, телевізори якої марки краще купувати, ви навряд чи почуєте в числі перших претендентів фірму Prestigio, проте в її асортименті є дуже багато успішних моделей і 50 Top – одна з них. Як можна здогадатися з назви, екран тут 50-дюймовий, а роздільна здатність становить 4К. Матриця добре відкалібрована з коробки, у відгуках власники не скаржаться на засвіти, мерехтіння та інші недуги низькоякісних екранів.

Smart TV біля телевізора на Android, в магазині є безліч різноманітних програм, що дозволяють розширити функціонал пристрою. З нього можна навіть Fb сидіти, підключивши клавіатуру. Для цього у Prestigio 50 Top є два порти USB. Серйозних недоліків, з якими б довелося миритися, біля телевізора немає. Єдиний неприємний момент – при його виключенні з розетки злітають налаштування дати та часу.

№5 – KIVI 55U600KD

Всім, хто не знає, який недорогий 55-дюймовий телевізор краще купити, радимо KIVI 55U600KD. Зображення в 4К виходить з рівномірним підсвічуванням, контрастним, соковитим і без шлейфів. Іншою перевагою моделі є сучасний пульт з голосовим управлінням. На команди телевізор спрацьовує спритно – все завдяки адекватній апаратній платформі з 2 ГБ оперативної пам’яті на борту. Вона ж забезпечує і плавну роботу інтерфейсу Smart TV на базі Android.

Картинка доповнюється 20-ватним звуком, який здатний повністю заповнити собою кімнату середніх розмірів. Динаміки забезпечують хорошу чутність діалогів, відмінно відтворюють звуки ефектів. Набір інтерфейсів стандартний: трійка HDMI, пара USB і порт Ethernet. З бездротових – Bluetooth і Wi-Fi 2.4 ГГц. Основний мінус – невелика кількість підтримуваних форматів у вбудованого плеєра (MP3, MPEG4, MKV і JPEG). На щастя, це легко вирішується завантаженням іншого плеєра з магазину.



№4 – LG 60UN71006LB

Намагаючись відповісти на питання, який телевізор найнадійніший і якісний в 2021 році, ми не змогли пройти повз LG 60UN71006LB. Зображення в 4К на 60-дюймовому екрані виглядає просто шикарно. До того ж у матриці широкі кути огляду, а тому картинка виглядає чітко навіть якщо дивитися на дисплей збоку.

Smart TV у моделі на базі webOS. За рахунок солідної апаратної платформи він працює спритно і без будь-яких гальм навіть в багатозадачному режимі. До того ж начинка добре справляється з апскейлінгом відео в низькій роздільній здатності. У відгуках користувачі нахвалюють і комплектний пульт-указку, що розпізнає голосові команди і взаємодіє з телевізором через Bluetooth.

Дводіапазонний Wi-Fi модуль забезпечує добротну швидкість завантаження відео високої якості, вбудований плеєр всеїдний, розпізнає майже всі популярні формати файлів. Якби не мінуси у вигляді малопомітних вертикальних смуг і 100-мегабітного LAN-порту, модель б піднялася в рейтингу значно вище. А так тільки четверте місце.



№3 – Philips 58PUS8505

Бронза рейтингу дістається Philips 58PUS8505. Це одна з останніх новинок фірми, що з’явилася на ринку в червні минулого року. Хорошої думки про неї як експерти, так і кінцеві користувачі. Модель хвалять за зручну одиночну ніжку по центру. Багато хто називає таке виконання куди більш зручним і надійним, ніж дві підставки по краях. Виглядає телевізор стильно і сучасно. Справа не тільки в тонких рамках, а й підсвічуванні Ambilight, яке можна відключити в будь-який момент.

58-дюймова матриця видає картинку в 4К. Панель якісна – без засвітів, смуг, шлейфів і мерехтіння на низькій яскравості. До того ж вона відрізняється хорошим калібруванням прямо з коробки. Якщо ж кольори вам не сподобаються – в налаштуваннях можна відрегулювати практично кожен параметр, підігнавши картинку під свій смак.

Серед інших особливостей телевізора – можливість підключення акустики по Bluetooth, спритна робота інтерфейсу і Smart TV за рахунок сучасної начинки, Wi-Fi 5 ГГц, а також зручний мініатюрний пульт. Правда, останній, на жаль, без гіроскопа.



№2 – Samsung UE65TU7100U

Виробникові вдалося вичавити з матриці типу VA максимум, тому за якістю зображення на 65-дюймовому 4К екрані пристрій практично не поступається моделям з OLED панелями. Картинка чітка, яскрава, контрастна, з соковитими кольорами. Частота оновлення екрану складає 100 Гц, що дозволяє використовувати плазму в якості монітора для ПК. У такому режимі вона працює відмінно, видаючи картинку без артефактів і з дуже низьким часом відгуку.

За звук відповідає пара 10-ватних динаміків. Зі своїм завданням вони справляються добре – звук гучний і деталізований, створює об’ємний ефект, повністю заповнюючи собою приміщення середніх розмірів. Головним недоліком пристрою є непристойно маленька кількість інтерфейсів – всього лише два порти HDMI і лише один USB.



№1 – LG OLED65BXRLB

Стаття під назвою який телевізор краще вибрати думку фахівця 2021 підійшла до кінця. Перше місце займає LG OLED65BXRLB. Модель виглядає шалено ефектно. Повірте на слово – фото не може передати всю велич пристрою. 65-дюймовий OLED дисплей видає контрастну, насичену і соковиту картинку без будь-яких мінусів у вигляді незрозумілих смуг і засвітів по краях екрану.

40-ватний звук доповнює собою зображення. Квартет динаміків шикарно справляється навіть з музикою, що вже говорити про фільми та ігри. LG OLED65BXRLB відмінно підходить для підключення до сучасних консолей і ПК за рахунок HDMI 2.1 і частоти оновлення панелі 100 Гц. Портів тут аж чотири. Для периферії передбачені три роз’єми USB і Bluetooth. Начинка телевізора дозволяє Smart TV буквально літати, а також філігранно справлятися з апскейлінгом зображення на низькій якості. Вишенька на торті переваг пристрою – сучасний дизайн з тонкими рамками.

