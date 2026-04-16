Ілон Маск має намір «зі швидкістю світла» закуповувати обладнання для виробництва мікросхем на гігантському заводі Terafab

Нещодавно до переліку традиційно масштабних і надзвичайно амбітних проєктів Ілона Маска (Elon Musk) додалася ініціатива щодо будівництва гігантського підприємства Terafab, яке вироблятиме чіпи для систем автопілота, людиноподібних роботів Tesla та центрів обробки даних SpaceX, розташованих у космосі.

Як заявило напередодні агентство Bloomberg, наближені до Ілона Маска вже звернулися до провідних постачальників обладнання для виробництва чіпів з вимогою сформувати комерційні пропозиції щодо постачання майбутньому заводу Terafab необхідного для випуску чіпів обладнання. Оскільки в цих пропозиціях мають фігурувати ціни та терміни поставок, цей крок можна розцінювати як свідчення рішучості Маска зайнятися самостійним випуском чіпів.

Ділове оточення Маска також звернулося за консультаціями до Samsung Electronics, з якою у Tesla укладено угоду про довгострокову співпрацю. Південнокорейський партнер замість передачі досвіду запропонував Tesla збільшити квоти на випуск чіпів для цього замовника на своєму підприємстві в Техасі. Нагадаємо, що підтримати Tesla і SpaceX у цій сфері має намір корпорація Intel, яка вже не перший рік інтенсивно шукає клієнтів у контрактному напрямку.

Характерно, що Маск традиційно квапить партнерів, які можуть бути причетні до реалізації нового проєкту. Від постачальників обладнання комерційні пропозиції були затребувані в терміновому порядку. В одному з випадків представники мільярдера звернулися до постачальника у святкову п'ятницю, розраховуючи отримати пропозицію найближчого понеділка. За словами учасників процесу, Маск має намір «рухатися зі швидкістю світла». Ці новини вже викликали зростання котирувань акцій японських постачальників обладнання для випуску чіпів, оскільки азіатські ринки відкрилися першими.

Маск готовий переплачувати за пріоритетну поставку обладнання, як зазначають джерела. На першому етапі планується побудувати пілотну лінію, яка змогла б обробляти по 3000 кремнієвих пластин на місяць. До експериментального виробництва чіпів планується перейти у 2029 році, щоб потім нарощувати масове. За оцінками аналітиків Bernstein, на реалізацію проєкту може піти від $5 до $13 трлн капітальних витрат — саме трильйонів доларів США, а не мільярдів. За наявними даними, Маск активно наймає персонал, який допоможе йому в стислі за мірками галузі терміни налагодити самостійний випуск передових чіпів. Розробкою напівпровідникових компонентів, як відомо, компанія Tesla займається вже кілька років поспіль, але вона ніколи їх не випускала самостійно. За задумом Маска, його компанії повинні освоїти всі етапи виробничого циклу: від виготовлення фотомасок до тестування та пакування готових чіпів. Експерти вважають, що до закупівлі обладнання для виробництва чіпів у значних обсягах компанії Ілона Маска не приступлять у найближчі кілька років.