Наука

В одному грамі урану – 20 млн калорій: що буде, якщо з’їсти цей грам

28.03.2022
2 хв. на прочитання

У різних фантастичних фільмах при поглинанні різних радіоактивних елементів людина може набувати різних здібностей. А що буде, якщо так зробити в реальному житті, наприклад, з’їсти грам урану, в якому 20 млн. калорій? Чи буде вічний запас енергії?


За деякими оцінками людина на день з’їдає 1 мікрограм урану, можливо, менше, щоправда, не тому, що його штучним шляхом додають у їжу, а тому що він зустрічається майже скрізь:

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  • у землі,
  • на рослинах,
  • на камінні,
  • під час випадання опадів (дощ, сніг, град).

Коли уран потрапляє в сухе середовище, то він просочується в ґрунт у пошуках рослин і переважно коренеплодів, які ми активно вживаємо в їжу. Але, на щастя, тієї кількості урану, яку ми вживаємо недостатньо, щоб завдати нам шкоди і тим більше вбити. Майже вся речовина виводиться організмом, а решта осідає в кістках на нетривалий термін, але знову ж таки, через те, що його мало ніякої шкоди він не завдає. З іншого боку, враховуючи, що уран завжди є в нашому організмі: легенях, нирках і т.д. – вважається, що він певною мірою потрібен організму.

уран

Перед тим як говорити про вживання грама урану, обговоримо вживання менших доз. Візьмемо дозу в 50 разів менше – 20 міліграм. При вживанні такої кількості у вас можуть відмовити органи, в першу чергу нирки ну або, принаймні, ви можете їх сильно пошкодити, а якщо взяти 50-60 міліграм, то це, найімовірніше, призведе до відмов багатьох внутрішніх органів і, як наслідок, до смерті. Якщо ж людина виживе, то у неї порушиться робота мозку та інших механізмів в організмі, оскільки уран це отрута, яка діє не локально на частину тіла або орган, а поширюється по всьому тілу.

Тепер повернемося до грама. Ви вже зрозуміли, що мала частка цієї речовини вже завдасть багато в чому непоправної шкоди людині, а при вживанні грама радіоактивної речовини наслідки будуть набагато гіршими і людина дуже скоро отримає опромінення всіх органів і помре. Але представимо такий сценарій: людина може вижити після такого випадку, без негативного впливу та при повному здоровому функціонуванні організму. Постає наступне питання: чи отримає вона ту дозу енергії, яка є в урані? Відповідь – ні. Коли ми поглинаємо їжу, окремі елементи її поглинаються нашим організмом і ферменти самої їжі виділяють необхідну дозу енергії, яку засвоює наш організм, решта виводиться природним шляхом. Очевидно, що в урані немає таких речовин, які б допомогли засвоїтися йому в організмі, нічого крім самого урану там і немає.

Так що якщо ви знайшли грам урану десь на вулиці, то замість його вживання краще продайте його та купіть нормальної їжі.

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28.03.2022
2 хв. на прочитання

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