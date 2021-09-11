Названо причини, чому на знімках з космосу не видно зірок

Чому не видно зірок на відео, знятих під час виходів космонавтів у відкритий космос. Якщо справа не в можливостях камери, то чи бачать зірки самі космонавти?





Питання і справді цікаве, дуже часто прихильники місячної змови, і ті, хто заперечує правдивість космічних польотів, посилаються на те, що на більшості знімків і відеозаписів не видно зірок, а отже, вони підроблені і насправді ніхто нікуди не літає.

Насправді знімки, звичайно ж, справжні і ніхто навіть не думає їх підробляти. Але чому ж тоді на них не видно зірок?

У відсутності зірок на більшості знімків і відеозаписів з космосу є дві причини.

Перша з них полягає в чутливості самого обладнання і часу експозиції. Як плівка, так і матриці сучасних цифрових камер мають свій поріг чутливості. Тобто щоб одна крапка або піксель на знімку забарвилися, на них повинна потрапити достатня кількість фотонів. Якщо ж від зірки на плівку або матрицю потрапило мало фотонів, то зірка просто не відіб’ється на знімку.

Під час відеозйомки частота кадрів зазвичай коливається від 20 до 30 кадрів в секунду, час експозиції для кожного кадру при цьому становить менше 50 мілісекунд і оскільки зірки є дуже тьмяними об’єктами то камера просто не встигає зібрати досить фотонів, щоб вони відбилися на записі.

Коли хтось ставить за мету сфотографувати саме зірки, то зазвичай використовують експозицію близько 0,5 секунди і більше. Точне значення залежить від чутливості вашого обладнання, діаметра об’єктива і того, наскільки тьмяні об’єкти ви намагаєтеся зняти. У деяких випадках експозиція може досягати декількох хвилин. Тому, коли космонавти роблять знімки себе, свого корабля, Землі або робіт на Місяці, при яких не потрібна велика експозиція, камери просто не встигають зафіксувати зірки.

Цікавий читач може сам провести експеримент і спробувати сфотографувати нічне небо, регулюючи експозицію, при малій експозиції зірок на знімку не буде, а якщо камера зможе зробити досить тривалу експозицію, то найбільш яскраві зірки позначаться на знімку.

Друга причина, по якій ми зазвичай не бачимо зірок на знімках теж безпосередньо пов’язана з експозицією. Вона криється в тому, що в космосі практично завжди в кадр потрапляють яскраві об’єкти: Сонце, Місяць, Земля, корпус корабля, скафандри космонавтів, поверхня Місяця і т.д.

Все, що не випромінює саме світло, досить-таки добре його відображає. Через це камерам можна давати занадто велику експозицію, інакше світло від цих об’єктів просто засвітить весь знімок або ж самі космонавти будуть просто великими білими плямами на знімках.

Тому зазвичай вибір робиться на користь зйомки саме космонавтів, а не зірок на тлі. Але при відповідному обладнанні і часу для зйомки можна отримати знімок космонавтів або кораблів, на якому видно і зірки.