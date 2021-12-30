Неймовірно, але факт: Акташське провалля відкрив трактор, що провалився в полі на глибину 20 метрів

Акташський провал або «провалля» – карстове озеро в Альметьєвському районі Татарстану з моторошною історією.





Незважаючи на те, що в цьому озері кришталево чиста вода, а водоймище оточують чудові пейзажі, навколо нього витають міфи та легенди, які роблять цю місцевість «недоброю». Хоча влада країни вважає провал пам’ятником природи.

Приблизно так Акташський провал виглядав на початку

З’явилося озеро на місці карстового провалу, подібно мексиканській вирві, що поглинає ферми, 7 серпня 1939 року під час земляних робіт. За письмовими свідченнями відбувалося це так: «У районі села Калейкіне під трактором, що вийшов на ріллю, відкрилися хляби земні, і згинув він у них за лічені миті».

Перші жертви Акташської безодні

Сталося це несподівано, коли трактор виїхав на поверхню ерозійно-зупинкового пагорба. Машина буквально провалилася під землю посеред поля, разом із трактористом Павлом Піянзіним, ні на хвилину не затримавшись на краях прірви. Це не залишило жодних шансів на порятунок.

Після утворення вирви її одразу обгородили. Поступово паркан доводиться переносити, тому що яма продовжує рости

Коли люди з села прибігли на заклик свідків події, їхньому погляду відкрився природний колодязь, що знаходився глибоко під землю зі сторонами 2 на 3 метри, що відповідають розміру трактора. Дістати з-під землі техніку і людину було неможливо, оскільки дна провалу не було видно. За різними оцінками, воно знаходилося на глибині від 50 до 80 метрів. Крім того, всі були надто налякані, бо з ями долинав зловісний гул і рокіт. З того часу яму називають «провалом» і намагаються не говорити про це місце. А для вчених карстова безодня, що досі збільшується, поглинає дерева і грунт, на зразок тієї, що діє в Луїзіані, представляє науковий інтерес.

За даними дослідників до середини XX століття, діаметр отвору через схили, що обсипаються, збільшився до 50-ти метрів, а глибина навпаки скоротилася до 25-ти. Дно поступово заповнилося уламками порід, остаточно присипавши товстим шаром трактор, що провалився під землю, з машиністом. Тоді ж у центрі утворилося озеро з діаметром водної гладі до 10 метрів. Ще через 15 років, глибина озера скоротилася до 20-ти, а його площа збільшилася приблизно в 10 разів.

Навколо провалу саджають дерева, які перешкоджають руху ґрунту. Але іноді подібне зміцнення не допомагає, і деревця занурюються в озеро

Люди, які бачили Акташський провал, розповідають, що він схожий на вирву від астероїда або на кратер вулкана. Схожість є. Справа в тому, що пагорб, на якому утворилася яма, знаходиться вище за рівень моря і вода не наповнює його до кінця, залишаючи оголеними вертикальні береги.

Небезпечна земля

Вчені вже зробили висновки щодо «провалу». Це карстове озеро, утворене на місці обвалених склепінь порожнеч. Щоб зрозуміти характер грунту, за 30 метрів від водоймища була пробурена свердловина. Виявилося, що верхні шари утворені піщано-глинистими породами, з вкрапленням вапняків та доломітів. Закарстовані породи лежать нижче, швидше за все, на місці первісного дна майбутнього озера, куди пішов трактор із шофером 82 роки тому.

Хочеш вір, хочеш ні…

До речі, місцеві кажуть, що Піянзін колись брав участь у розвалі церкви, і нібито ця карма обрушилася на нього. Але це вже не перевірити. Тут справа за кожним, вірити чи не вірити.

Сміливці на човні в Акташському проваллі

Є ще один дивний момент у цій історії. Провалля звуть Акташським, хоча розташоване воно біля села Калейкіне. Справа в тому, що під час того, що трапилося, люди помилково розповідали один одному про подію біля села Акташ, так і прижилася його назва. Але мешканці Калейкіно знають, що визначна пам’ятка Калейкінська.