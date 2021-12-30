Найочікуваніші новинки смартфонів у грудні 2021 року

Бажаєте собі новий смартфон, але не один із присутніх на ринку апаратів не подобається? Не біда. Під кінець року асортимент багатьох виробників має поповнитися непоганими пристроями. Найкращі з них представлені у цій статті. Прочитавши її, ви напевно знайдете гаджет, який можна буде купити під Новий рік собі чи своїй близькій людині.





OPPO Reno 7 New Year Edition

Під новий рік модельний ряд смартфонів OPPO поповниться спеціальною версією Reno 7. Вона отримала незвичайне червоне забарвлення із символом наступного року на спинці – тигра. За характеристиками все буде так само, як і у звичайного Reno 7: процесор Snapdragon 778, 6.43-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 90 Гц та Android 11 в оболонці ColorOS 12. Ще одна фішка моделі – плоскі грані, як у останніх поколінь iPhone.

Основна камера у девайса буде з чотирьох датчиків 64+8+2+2 МП, у ролі фронталки виступить 32-мегапіксельний модуль. Місткість батареї – 4500 мАг, передбачена 60-ватна швидка зарядка.

OPPO K9x

Ще один новий смартфон OPPO. Новинці приписують процесор Dimensity 810, якому складуть компанію від 6 до 8 ГБ оперативної пам’яті та від 128 до 256 ГБ постійної. 6.5-дюймовий екран має оновлюватись із частотою 90 Гц. Це буде стандартна IPS-панель. Також у моделі буде потрійна камера 64+2+2 МП, батарея ємністю 5000 мАч з 33-ватною зарядкою і мініджек, що в наш час рідкість. Забарвлення стандартні: сріблясте та чорне.

IQOO U5

Китайському смартфону приписують процесор середнього рівня Snapdragon 695 у парі з 6 гігами оперативної пам’яті та 128 ГБ постійної пам’яті. Цього цілком вистачить для базових завдань та не дуже вимогливих ігор. Також модель має отримати 120-герцевий екран та батарею ємністю 5000 мАг. Коротше кажучи, як і належить сучасному апарату кінця 2021 року.

На задній частині пристрою розташується подвійна камера 50+8 МП із ультрашириком у ролі додаткового датчика. Новинка буде доступна у двох кольорах: стандартному чорному та блакитному з градієнтом.