Для чого потрібен акаунт в телефоні на Android та iOS у 2021 році

У багатьох сучасних сервісах, соціальних мережах та інших ресурсах необхідно створити обліковий запис – зареєструватися. Це ж стосується і будь-якого мобільного пристрою: в Android створюється обліковий запис Google, в iOS – iTunes.





Напевно більшість з вас активно користується різними соціальними мережами (наприклад, Twitter, Facebook та ін.), месенджерами та іншими сервісами. Вам буде знайомим процес реєстрації свого профілю в системі, який і називається обліковим записом (з англ. «Account» – обліковий запис).

У сучасному світі людини поступово створює все більше і більше акаунтів. Один потрібен для спілкування з друзями і близькими в Skype, WhatsApp та інших месенджерах, другий вона створила, щоб користуватися електронною поштою і отримувати різні листи, наприклад, з роботи, ну а третій потрібен для розваг і завантаження ігор з Steam, Wargaming.Net та інших ресурсів.

Кожен майданчик, якщо на ньому планується постійне, а не одноразове використання (серед таких можна виділити, наприклад, різні фотохостинги, де найчастіше і не потрібно заводити акаунт, щоб кілька раз завантажити у відкритий доступ будь-яке зображення) вимагає від користувача реєстрації. Це необхідно для зберігання особистих даних та ідентифікації кожної людини.

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБЕН АКАУНТ НА СМАРТФОНІ

Якщо зі всякими онлайн-сервісами та сайтами все більш-менш зрозуміло, то навіщо заводити якісь акаунти на смартфоні / планшеті? В сучасних мобільних пристроях в систему вже інтегровано більшість звичайних для нас додатків і сервісів, які вимагають наявності акаунта.

Щоб простими словами відповісти на питання про те, що таке акаунт в телефоні, розглянемо наступну ситуацію. Ви купуєте новенький смартфон під управлінням Android. У систему напевно хтось за вас вже встановив такі програми, як Google, Gmail, YouTube, Google Maps і не тільки. По-перше, хоча б для їх роботи вже необхідна авторизація (вхід в свій обліковий запис). Це ж і стосується більшості моделей iPhone, iPad.

По-друге, сьогодні смартфон – це не просто «звонилка». У ньому ми часто можемо зберігати важливу інформацію будь-якого характеру: фотографії, відеозаписи, документи, контакти, музику, файли додатків та інше. Уявіть собі таку ситуацію, що пристрій вийшов з ладу і не підлягає ремонту або, наприклад, ви втратили його, а акаунта на ньому не було.

Сотні фотографій, відео і гігабайти іншої цінної інформації зберігалися у внутрішній пам’яті гаджета і дістати їх тепер ви навряд чи зможете. А купивши новий телефон, відновити загублені дані вже не вийде. У такому випадку і виручає наявність акаунта. Для пристроїв на базі Android ми заводимо акаунт Google, який допомагає легко переносити резервні копії файлів і особистих даних зі старого смартфона на новий.

Ну а для смартфонів і планшетів під управлінням операційної системи iOS практично ту ж саму функцію виконує iTunes. Приблизно так виглядає роль акаунта в телефоні.

ЯК СТВОРИТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС НА ANDROID

Щоб підключити акаунт Google на Android-пристрої вам необхідно мати вже створену адресу електронної пошти Gmail (@gmail.com). Тоді залишиться лише зайти в налаштування системи, натиснути кілька кнопок і ввести дані: логін (телефон або адресу пошти) і пароль.

У будь-якому випадку нижче ви можете подивитися покрокову інструкцію створення облікового запису Google:

Крок 1. Відкрийте меню налаштувань свого пристрою і знайдіть розділ «Користувачі та акаунти», перейдіть в нього.

Крок 2. Знайдіть кнопку «Додати обліковий запис» і натисніть на неї.

Крок 3. У списку виберіть рядок «Google» і зачекайте кілька секунд.

Крок 4. На екрані авторизації натисніть клавішу «Створити обліковий запис» і виберіть пункт «Для себе».



Крок 5. Далі заповніть за інструкцією всі необхідні поля (ім’я, прізвище, дата народження та інше), виберіть адресу електронної пошти і слідуйте подальшим вказівкам на екрані. Після підтвердження реєстрації та завершення процесу авторизації облікового запису Google буде додано на пристрій.

ЯК КЕРУВАТИ ОБЛІКОВИМ ЗАПИСОМ GOOGLE НА ANDROID

На смартфонах є можливість управляти доданими обліковими записами. У облікового запису Google ви можете регулювати величезну кількість налаштувань безпеки, персоналізації, змінювати різні параметри управління особистими даними і багато іншого. Для інших профілів можливо лише включити або відключити автоматичну синхронізацію.

Для управління різними налаштуваннями облікового запису Google необхідно зробити наступне:

Крок 1. Відкрийте налаштування системи і перейдіть на вкладку «Користувачі та акаунти».

Крок 2. Серед списку всіх облікових записів знайдіть акаунт Google і натисніть на нього.

Крок 3. Для включення або відключення синхронізації необхідно тапнути по рядку «Синхронізувати акаунти». Для управління іншими налаштуваннями виберіть пункт «Акаунт Google».

Крок 4. З’явиться меню вашого облікового запису, де ви можете подивитися особисту інформацію, змінити параметри персоналізації, безпеки, налаштувань доступу і не тільки.

А щоб повністю видалити дані про всі облікові записи (акаунти) з пристрою, необхідно просто натиснути на кнопку «Видалити акаунт» на кроці 3 з інструкції вище.