Чому українці не переходять на Windows 11

Розглянемо основні причини, згідно з якими більшість українських користувачів ПК та ноутбуків не розглядає перехід на Windows 11 в найближчому майбутньому





Чому користувачі не переходять на Windows 11?

Щоразу, напередодні масштабного релізу операційної системи Windows і потім після релізу, Microsoft проводить агресивну кампанію для спонукання якомога більшої кількості людей оновити встановлену операційну систему до новітньої версії.

Так було і на цей раз при виході фінального релізу Windows 11, що відбувся 5 жовтня. Нова ОС є безкоштовним оновленням для всіх сумісних пристроїв, проте її агресивну рекламу можна побачити в телевізійній рекламі, соціальних мережах і навіть у самій Windows 10.

Незважаючи на агресивність просування Windows 11, схоже, це не дало бажаного ефекту принаймні на даний момент. Згідно з дослідженням, проведеним ІТ-компанією Lansweeper, з понад 10 мільйонів ПК лише 0,21% усіх пристроїв працюють під керуванням Windows 11. Для порівняння: Windows XP займає 3,62% ринку, незважаючи на те, що не підтримується компанією Microsoft з 2014 року.

Тут варто детальніше розібратися. Незважаючи на великий розмір вибірки, Lansweeper фокусується насамперед на корпоративному секторі. Компанія не розкриває, як саме вона залучила учасників опитування, але, найімовірніше, це бізнес-користувачі. Як повідомляє Lansweeper , нові системні вимоги Windows 11 означають, що багато існуючих ІТ-робочих станцій несумісні з новою ОС. Таким чином, згідно зі статистикою від AdDuplex , показник у 8,9% може бути більш реальним і більшою мірою відображати ставлення споживачів, незважаючи на те, що він заснований лише на 60 000 респондентів.

Варто додати, що схожий показник, а саме 8,28% споживачів використовують Windows 11, відображений в останньому звіті Steam за листопад.

У будь-якому випадку, Microsoft має над чим попрацювати, якщо компанія хоче, щоб Windows 11 найближчим часом стала домінуючою операційною системою для настільних ПК. Отже, чому так багато користувачів не оновлюються до нової ОС?

Мінімальні системні вимоги Windows 11 надмірно суворі

Це, безперечно, найбільший бар’єр для входу – мільйони пристроїв з Windows 10 просто несумісні з Windows 11. Корпорація Microsoft значно посилила вимоги до обладнання , оскільки вона приділяє пріоритетну увагу безпеці. Однак вимоги у вигляді нових процесорів, модуля TPM 2.0 і протоколу Secure Boot є найбільш спірними вимогами.

Звичайно, є безліч способів для обходу системних вимог Windows 11, але для більшості користувачів ці рішення можуть бути незручні.

Більшість пристроїв технічно не підходять для Windows 11

Коли Microsoft анонсувала Windows 11 ще у червні, вона дала зрозуміти, що розгортання буде поступовим. В цьому був сенс – Windows 10 була встановлена ​​на той час більш ніж на 1,3 мільярди пристроїв .

З релізом Windows 11, Microsoft надала офіційний Помічник із встановлення та ISO-образ для швидшого оновлення або чистої установки. Це означало, що кожен, хто має сумісний пристрій, міг негайно оновити встановлену операційну систему за допомогою офіційно підтримуваного методу.

При цьому перелічені методи оновлення є ручними методами оновлення, а не автоматичними, як це могло б бути за допомогою Windows Update.

Якщо ви не дуже зацікавлені у використанні Windows 11, то поспішати не варто: Windows 10 у будь-якому випадку підтримуватиметься до жовтня 2025 року .

Windows 11 – важлива зміна інтерфейсу

Навіть коли Windows 11 стане доступною для всіх, можливо, залишиться деяке небажання переходити на неї. Нова ОС вносить значні візуальні зміни в звичний інтерфейс користувача – багато елементів або виглядають по-іншому, або працюють по-іншому.

Цей урізаний стиль дизайну безперечно підійде не всім, і до нього потрібно звикнути. За винятком злощасної Windows 8, операційна система Microsoft десятиліттями зберігала той самий зовнішній вигляд.

Не всі пристрої активні

Імовірно, в опитуваннях зараховані комп’ютери, які використовуються регулярно, але очевидно, що існує безліч неактивних пристроїв, через які показники частки ринку виглядають гіршими, ніж вони є насправді. Наприклад, малоймовірно, що 3,5% людей використовують Windows XP на своєму основному комп’ютері. Мало того, що ці пристрої майже, напевно, несумісні з Windows 11, і швидше за все ними вже не користуються.

Звичайно, у Microsoft є достатньо часу, щоб розібратися в причинах досить низької популярності Windows 11. Зміни, що вносяться компанією, завжди були поляризованими, але для більшості користувачів з пристроями на базі Windows 10, що відповідають системним вимогам новітньої ОС, для переходу на Windows 11 може знадобитися більше часу, ніж очікувалося.