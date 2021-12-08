Українцям розповіли про те, як дізнатися, чи їх телефон прослуховується

Які ознаки свідчать, що телефон кимось прослуховується? Чи актуальна тема прослуховування зараз?





Конфіденційність особистих даних людини – тема, в якій багато користувачів мобільних телефонів часто сумніваються. Найзатятіші прихильники теорії про повсюдне стеження готові звинувачувати в прослуховуванні будь-яку програму. Спробуємо розібратися, як насправді дізнатися про стеження, а також, хто може стежити за українськими користувачами смартфонів.

Ознаки прослуховування телефону

Способів стежити за користувачами через кілька телефонів. Найбільш трудомісткий і дорогий – установка фізичних пристроїв, що стежать (жучок). Найпоширеніший спосіб прослуховування – використання програми. І оскільки перший метод зустріти практично неможливо (це вотчина спец. служб), поговоримо про ознаки другого способу – прослуховування за допомогою додатків.

Самостійне увімкнення/вимкнення програм та функцій на телефоні

Шпигунська програма, що потрапила на телефон, отримує контроль над діями на пристрої. Це означає, що вона самостійно може:

Вмикати мікрофон.

Вмикати камеру.

Робити відеозаписи.

Надсилати інформацію.

Вмикати/вимикати інші програми.

Якщо користувач помітив, що телефон поводиться занадто активно без його участі, рекомендується перевірити список програм вручну, а потім за допомогою антивірусної програми. Так можна знайти шпигуна, який надсилає конфіденційну інформацію про користувача зловмисникам.

Швидке падіння рівня заряду батареї

Ця ознака є прямим результатом минулого пункту. Якщо на телефоні постійно включені сторонні функції або програми, рівень заряду батареї стане падати набагато швидше. Про що це каже? Або ємність акумулятора зменшилася, або на телефоні працює стороння програма. Звичайно, спочатку необхідно перевірити стан батареї.

Трафік витрачається швидше

Місячний трафік мобільного інтернету став швидше закінчуватись і його не вистачає на повсякденні потреби? Потрібно перевірити очевидніші причини: чи не було великих незапланованих завантажень? Можливо, користувач забув переключитися з мобільного інтернету на Wi-Fi вдома?

Якщо ж користувач впевнений, що сам не міг використовувати весь трафік, причина може полягати в програмі, що прослуховує. Для надсилання інформації про користувача (аудіозаписи та відеозаписи) необхідно інтернет-з’єднання, що пояснює зникнення трафіку.

Телефон гальмує

Раптова активність сторонніх програм може навантажувати систему мобільного телефону. Через це робота звичних програм здійснюватиметься повільніше. Однак погіршення швидкодії телефону можна виправдати й іншими способами: пристрій старий, немає вільного місця, увімкнено занадто багато програм тощо. Прослуховування – один із останніх факторів.

Чи варто боятися прослуховування?

Як зазначалося раніше, обладнання для прослуховування телефону дороге, а сам процес досить трудомісткий. Обтяжувати себе установкою жучка на смартфони звичайних користувачів ніхто не стане. І хоча багато хто впевнений, що держава стежить саме за ними, насправді все простіше: стежити має сенс за тими людьми, які мають інформацію, яка чогось варта.

Найчастіше можна зустріти шпигунські програми, які не націлені на когось конкретного. Такі програми збирають всю доступну на ньому інформацію, не акцентуючи особливої ​​уваги саме на аудіозаписі розмов. Їхня мета полягає в тому, щоб дістатися до банківської інформації користувача або “злити” дані про переваги рекламодавцям. Хоча і останнє вже не так актуально: компанії мають набагато більше легальних способів дізнатися про те, що хочуть купити чи замовити потенційні клієнти.