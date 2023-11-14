Samsung прокачає дисплей Galaxy S24 Plus та додасть йому оперативки

Протягом останніх кількох поколінь смартфони Galaxy S Plus пропонували великий екран і величезну батарею, але з малим об’ємом оперативної пам’яті та не дуже якісним дисплеєм. Мабуть, наступного року Samsung відновить баланс.

Авторитетний інсайдер під ніком Ice Universe розповів, що Galaxy S24 Plus отримає новий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю QHD+ і частотою оновлення до 120 Гц. При цьому виробник встановить високоякісну панель Samsung Display M13.

Ще одне значуще поліпшення – 12 ГБ оперативної пам’яті. Нагадаємо, що з 2019 року на більшості ринків базові моделі Galaxy S обмежені 8 ГБ ОЗП. Отже, версія з 12 ГБ ОЗП – довгоочікуване оновлення.

Очікується, що Samsung проведе презентацію нової серії Galaxy S24 вже 17 січня.