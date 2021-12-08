Пам’яті багато не буває: З яким обсягом пам’яті купувати смартфон в 2021 році

У процесі вибору смартфона у користувачів часто виникає закономірне питання, скільки пам’яті має бути в телефоні. Потрібно відмітити, що універсальної відповіді на це питання немає і вибирати обсяг сховища потрібно з урахуванням того, як і для яких завдань буде використовуватися пристрій, що купується. Проте є й кілька загальних моментів, які потрібно враховувати у всіх сценаріях.





Наприклад, того обсягу флеш-пам’яті, який був присутній у флагманах, випущених кілька років тому, буде замало навіть для середніх на сьогоднішній день трубок. Це визначається кількома моментами. Перший з них у тому, що стрімко змінюються аудіо та відеоформати, а самі фото та відео стають якіснішими та важать дедалі більше. Крім того, зростають і розміри операційних систем, які можуть від’їсти помітний шматок від внутрішнього диска вашого майбутнього телефону.

Взагалі, всіх користувачів можна розділити на дві групи – тих, хто не хоче переплачувати за “зайвий” обсяг і тих, хто бере пам’ять “із запасом”. І якщо другі рідко розчаровуються в покупці, то першим доводиться часто лаяти себе за таку економію. Виявляється, пам’ять, вказана на коробці, може досить суттєво відрізнятися від фактичного обсягу. Причина цього в тому, що близько 9 Гб займає операційна система та її оновлення. Виходячи з цього обсягу 64 Гб може бути мало.

Найбільший ворог пам’яті на смартфоні – кеш! Часто люди не можуть зрозуміти чому встановлена ​​програма соцмережі або месенджера раптом виросла до 10 або більше Гб. Відповідь проста – всі тимчасові файли зберігалися на пристрої. Але зовсім без кешу не можна. Завдяки йому можна переглядати контент із програм навіть без інтернету. Якщо пам’яті не так багато, вам потрібно регулярно чистити кеш. Якщо з цим є складнощі, просто візьміть пристрій із 128 Гб або навіть 256 Гб пам’яті та забудьте про проблеми.

Значна частина пам’яті може бути зайнята фотографіями та музикою. Якщо ви меломан, то на досить велику колекцію може піти близько 10 Гб дискового простору. Фото зазвичай займають більший обсяг, але він залежить від якості та формату файлів. Щоб уникнути можливих проблем, можна скористатися хмарними сервісами – так ви зробите резервні копії фото, і обсяг пам’яті перестає бути критичною категорією.

І зовсім по-іншому варто подивитися на сховище, якщо телефон для вас є основним робочим інструментом. Робота змушує зберігати безліч важливих файлів на пристрої та згодом може виникнути гострий дефіцит пам’яті. Тут оптимальним буде обсяг 256 Гб. А якщо заощадити на пам’яті, купивши карту пам’яті в смартфон? Рішення здається добрим, але тільки на перший погляд. Справа в тому, що дані всередині телефону захищені паролем та іншими захистами, а ось флешку можна вкрасти і отримати доступ до ваших даних.

І окрема тема телефони для ігор. Потрібно розуміти, що серйозні ігри важать чимало. Наприклад, так гігабайт 10. Якщо ви фанат кількох іграшок, то множте 10 на число ігор і ви отримаєте той обсяг, який вони займатимуть у телефоні. Не забудьте про фото та музику, систему та програми, їх кеш. З урахуванням цього обсягу 64 Гб буде точно мало. Подумайте про більше сховище і ви не пошкодуєте у майбутньому.