Чому програми на ПК необхідно перевстановлювати?
Існують як мінімум дві причини.
Причина №1. Кожна програма у процесі роботи оперує з різними даними. Згодом, накопичуються різні помилки, відбувається заповнення сховищ. Що більше даних, то важче працювати програмі. Також багато програм використовують кеш – тимчасову базу зберігання. Не завжди кеш вдається почистити, у програмах може не бути такої можливості.
Причина №2. Більшість програм отримують оновлення. Допустимо, програма стоїть у вас рік. За цей час вона отримає кілька оновлень. Не завжди апдейти ставляться коректно – інколи розробники проводять “відкати” свого коду. Через некоректне “накочування” апдейтів один на одного програма може видавати помилки або працювати повільно.
Якщо ви відчули, що софт працює не так, як раніше – з’являються зависання чи помилки, то програму бажано перевстановити. Як правило, ви отримаєте одразу оновлену версію без проміжних апдейтів. Не забудьте зберегти важливі дані, адже при видаленні вони можуть бути втрачені.