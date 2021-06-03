Як почистити динамік телефону: практичні поради

Якщо ви помітили, що динамік смартфона став тихіше працювати, і доводиться збільшувати гучність, тому є логічна причина: швидше за все сітка динаміка смартфона забилася брудом. Пропонуємо простий спосіб почистити її і повернути гаджету нормальну гучність.





Як засмічується решітка?

Дуже просто: ви, напевно, часто носите апарат в кишені. У кишенях завжди збираються волокна тканини, так що на сітці динаміка легко застряють мікроволоски. Та й на столі, де теж часто буває смартфон, теж не завжди ідеальна чистота. При цьому ви постійно притискуєте динамік до вуха, так що він ще і змочується шкірним жиром. В результаті сітка дуже швидко забивається, що і впливає на гучність і якість звуку.

Як почистити динамік телефону в домашніх умовах

Як завжди, краще робити це періодично, не чекаючи критичних наслідків. Тим більше, що для очищення потрібно зовсім небагато часу. Вам знадобляться цілком звичайні і доступні компоненти: спирт, ватні палички, зубна щітка з тонкими щетинками і малярський скотч, а також прозорий скотч.

Перший етап: видаляємо пил пилососом

Як це не дивно, але звичайний побутовий пилосос з ворсистою насадкою може бути кращим рішенням для чищення динаміка. Особливо, якщо він глибоко втоплений за поверхню екрану. Якщо пилосос мініатюрний (як, наприклад, Xiaomi Mi Vacuum Cleaner ) – ще простіше. Акуратно, намагаючись не торкатися жорстким пластиком щітки екрану смартфона кілька разів пройдіться щіткою в районі динаміка (і заодно у USB-порту). Велика частина пилу повинна зникнути.

Потім настає черга чищення зубною щіткою. Для такої роботи бажано придбати спеціальну зубну щітку з загостреними кінчиками щетини.

Другий етап: протираємо спиртом

Спирт можна придбати в будь-якій аптеці, частіше його називають «медичний антисептичний розчин». Там же можна купити і ватяні палички. Щоб рідина не проникла до самого динаміку, лише злегка змочіть паличку і акуратно, без зусиль, протріть нею динамік. Дайте йому просохнути приблизно 3 хвилини.

Якщо у вас є збільшувальне скло, після цієї процедури розгляньте уважно динамік. Він повинен вже виблискувати чистою поверхнею. Але якщо в отворах ще залишився бруд, доведеться застосувати більш кардинальний спосіб.

Третій етап: приклеюємо малярський скотч

Очистити грати від бруду можна за допомогою малярного скотча. Але тільки в тому випадку, якщо вони не сильно заглиблені. Липкий шар не залишить слідів на екрані, але приклеїть жир і пил з щілин сітки динаміка.

Просто наклейте скотч липкою стороною до динаміка і щільно пропрасуйте (тією ж ватною паличкою) в районі сітки динаміка. Повторіть процедуру кілька разів, змінюючи липку область.

Що робити, якщо нічого не вийшло

Не завжди «підручні засоби» ефективно працюють. Якщо видимих ​​змін в стані сітки немає, доведеться нести апарат у сервіс. Зазвичай процедура очищення коштує недорого, близько 300-500 гривень. І, як правило, страждають ті, хто запустив ситуацію. Ось вам ще один привід періодично очищати сітку динаміка в домашніх умовах.