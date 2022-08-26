Найкращі камерофони 2022 року за версією GSMinfo

Фотоможливості сучасних смартфонів дозволяють їм робити деталізовані та якісні знімки, які в деяких випадках виходять краще, ніж у повноцінних камер. На які телефони варто звернути увагу, якщо головне – якість фотографій? На п’ятірку, представлену в цьому матеріалі, адже це найкращі камерофони 2022 року.





№5 – Vivo X70 Pro +

Vivo X70 Pro+, що вийшов у вересні минулого року, досі актуальний і зараз. 6.78-дюймовий дисплей виконаний за технологією AMOLED та оновлюється із частотою 120 Гц. За продуктивність тут відповідає процесор Snapdragon 888+, а фотоможливості представлені квадрокамерою на 50+8+12+48 МП. При цьому два модулі із додаткових – телеоб’єктиви.

№4 – Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 Pro – незвичайний девайс і причин на те кілька. По-перше, він працює під керуванням чистого Android, а оновлення для телефону виходитимуть найближчі 5 років, чим не може похвалитися жоден китайський смартфон. По-друге, камери на 50+48+12 МП тут розташовані горизонтально, а не вертикально, як прийнято. Ну, і по-третє, процесор тут – Google Tensor. Це власна розробка Google, яка не має таких виражених проблем із тротлінгом та перегрівом, як чіпсети Qualcomm та MediaTek.

№3 – Huawei P50 Pro

Розширений камерофон від Huawei. Він оснащений квадрокамерою на 50+64+13+40 МП, де кожен модуль встановлений не просто для краси. Фотографії виходять з широким динамічним діапазоном, не просідають по різкості та передачі кольору. 6.6-дюймовий дисплей оновлюється із частотою 120 Гц. Як процесор тут задіяний Kirin 9000, а ємність акумулятора становить 4360 мАг. При цьому є підтримка швидкого заряджання 66 Вт.

№2 – iPhone 13 Pro Max

Минулого року купертинівці добряче прокачали камеру. iPhone 13 Pro Max вміє знімати відео з динамічним фокусом, а якість фотографій помітно покращала по всіх напрямках. 12-мегапіксельному тріо складає компанію 3D TOF модуль. Як процесор задіяний новий Apple A15 Bionic, а дисплей оновлюється з частотою 120 Гц.

№1 – Xiaomi 12S Ultra

Найпросунутіший камерофон на ринку. Модель оснащена 1-дюймовим сенсором з роздільною здатністю 50 МП, здатним робити фотографії з реалістичними кольорами, високою деталізацією та без проблем із різкістю та контрастністю. Крім цього, під капотом гаджета працює процесор Snapdragon Plus 8 Gen 1, а 6.73-дюймова панель видає зображення в роздільній здатності 2К з частотою оновлення 120 Гц.